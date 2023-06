Nicole Santinelli, la rivelazione su Carlo Alberto Mancini. Solo due settimane fa i due sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne, poi per i fan è arrivata la doccia fredda su Instagram. Ad annunciare la fine della frequentazione è stato proprio Carlo Alberto: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto. Come ha fatto a capire che non ero l’uomo per lei? Questo deve dirlo lei”. Ma oggi è l’ex tronista a tornare sull’argomento.

La rivelazione di Nicole Santinelli su Carlo Alberto Mancini. L’ex tronista è tornata a parlare di uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni, ovvero la rottura con Carlo Alberto. Lo ha fatto nel corso di una lunga intervista per Tvpertutti.it mettendo in chiaro alcuni dettagli sulla vicenda: “Posso dire che non mi sarei mai aspettata molta più maturità e gestire la cosa in maniera diversa, più comunicazione proprio tra me e Carlo, piuttosto che una comunicazione così in diretta…”. Ma non finisce qui.

La rivelazione di Nicole Santinelli su Carlo Alberto Mancini: “Non me lo aspettavo…”

Nicole Santinelli ha proseguito aggiungendo: “Questo mi è dispiaciuto, non me lo aspettavo. Sinceramente non so il motivo per cui ha deciso di fare una diretta dopo 20 minuti che ci eravamo lasciati per comunicarlo. O meglio, quello che gli do non mi sento di esprimerlo, perché non è sicuramente positivo, come ho detto anche lui era l’ultima cosa che mi sarei aspettata e no…io non avrei mai fatto lo stesso, ci tenevo a comunicarlo a tutte le persone che ci hanno seguito”.

“L’avrei fatto con i giusti tempi o con il giusto modo, anche in sua presenza, però così non è stato…Perciò, ho dovuto usare anche io un metodo che non mi piaceva e che non mi appartiene, ovvero fare un video”. Nicole Santinelli ha voluto così esprimere il suo scontento in merito alle modalità adottate da Carlo Alberto per comunicare la fine della relazione. L’ex tronista ha provato fin da subito a chiarire la sua posizione, anche di fronte ai recenti attacchi di Roberta di Padua. Infatti per chi se lo fosse perso, Nicole ha voluto rispondere pubblicamente alle accuse di Roberta quando ha affermato: “Le persone le riconosci subito, io le fiuto da lontano e quindi non è stato difficile”.

L’ex tronista ha dunque replicato sottolineando che “Di lei sinceramente non me ne è mai fregato niente, perché come ho già detto quando la persona vale 0 tutto ciò che dice ha la stessa valenza, perciò so che sta continuando a dire cose su di me ma sinceramente è l’ultima cosa che mi interessa“, per poi aggiungere: “Le risponderei di leggere quel libro che le ho regalato a Pasqua, che non ha mai letto, che probabilmente riguardava la comunicazione, perciò potrebbe insegnarle qualcosina e di impegnarsi con cose più importanti come la vita, il lavoro, gli impegni… anche se a questo punto non so quali siano visto che mi dedica così tanto tempo”.