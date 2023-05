Luca Daffrè, l’annuncio a sorpresa per i fan. Si è concluso con un lieto fine il percorso del noto tronista di Uomini e Donne che è andato incontro alla sua scelta: “Vi ho conosciuto 4 anni fa e anche se si sono divise le strade sono sempre stati tutti presenti. Vi ho ritrovato e siete una grande famiglia“, sono state le parole di Luca che è uscito mano nella mano con Alessandra. È nata una nuova coppia,dunque, grazie al programma di Maria De Filippi. E dopo giorni di silenzio, l’ex tronista è tornato a dare notizie di sè.

L’annuncio di Luca Daffrè dopo la scelta a UeD. Un momento sempre molto emozionante quello rappresentato dalla scelta: occhi lucidi e parole talvolte rotte dall’emozione. Così tra Luca e Alessandra il percorso davanti alle telecamere televisive del dating show finisce con un grande ‘si’ e tanta voglia di proseguire nella conoscenza. “Siete stati di supporto, grazie a tutti voi, è stato tutto bellissimo, una bella scoperta”, sono state le parole di ringraziamento di Alessandra Somensi dopo il bacio scambiato con Luca sotto la cascata di petali di rose rosse.

L’annuncio di Luca Daffrè dopo la scelta a UeD: “Toccata e fuga!”. I fan tremano

Ma poi? Come spesso accade in questi casi, i fan sono i primi a voler apprendere tutti i dettagli. Al contempo è anche più che naturale per una nuova coppia prendersi del tempo prima di riapparire sui social. Ed è questo che è accaduto nel caso di Luca daffrè ,che dopo il silenzio, ha deciso di fare ritorno sui social e dare a tutti il suo annuncio dopo la scelta.

Un momento che ha fatto ‘tremare’ i fan e che è arrivato del tutto inaspettato. Infatti l’ex tronista non sembra essersi sbilanciato più di tanto decidendo di condividere con i fan uno scatto del programma e poi la scritta breve e concisa: “Trento, toccata e fuga“. Il messaggio di Luca lascia dunque supporre che abbia fatto ritorno nella sua città natale lasciando a casa Alessandra.

Ovviamente a incuriosire i fan è stato un dettaglio: in molti si sono domandati il motivo per cui Alessandra abbia deciso di non seguire a Trento il fidanzato. Una decisione che avrebbe messo subito in allarme i fan della coppia, ma che nel giro di poco tempo sarebbe anche andata incontro alle dovute rassicurazioni dell’ex corteggiatrice che ha dichiarato di tornare tra le braccia del suo Luca molto ma molto presto. Falso allarme, ma i fan adesso vogliono sapere tutti i dettagli.