A Uomini e Donne è arrivata la scelta di Luca Daffrè, dopo pochi mesi ha deciso di lasciare lo studio con la bellissima Alessandra. Una decisione che lui ha motivato così: “Siamo arrivate qui alla fine del percorso, non sono bravo a fare discorsi. Quando ho iniziato il percorso mi ero promesso di andare oltre l’apparenza e conoscere a pieno le ragazze che sarebbero scese per corteggiarmi. Tu mi hai colpito subito quando sei arrivata per la tua semplicità, e andando avanti ti sei fatto conoscere”.

“Hai tirato fuori dei lati che mi sono piaciuti, con te mi è venuto tutto spontaneo, hai tirato fuori parti di me che non conoscevo e lo hai fatto nel modo più semplice possibile. Ho conosciuto un Luca genuino. Non posso dirti che ti conosco già al 100%, ma a volte non è fondamentale il tempo, alcune cose le capisci. Io ad oggi non so se hai fatto bene o no a non prendere quel volo, però ho voglia di conoscerti fuori, di viverti, poi magari prendere insieme quel volo. Sei la mia scelta e ho voglia di viverti fuori”.

Uomini e Donne, Luca Daffrè: la scelta di Alessandra spiegata ad Alice

La risposta di Alessandra è arrivata senza nemmeno pensarci: sì. Poi ha aggiunto: “Non mi sono pentita di non aver preso quel volo, sono contenta di quello che hai detto”. Dopo il bacio Luca ha ringraziato lo studio. “Vi ho conosciuto 4 anni fa e anche se si sono divise le strade sono sempre stati tutti presenti. Vi ho ritrovato e siete una grande famiglia“. “Siete stati di supporto, grazie a tutti voi, è stato tutto bellissimo, una bella scoperta”, le parole di Alessandra.

Gianni Sperti si è congratulato con la nuova coppia: “Siete bellissimi insieme”. Ma Luca Daffrè non ha finito qui la sua storia a Uomini e Donne, ha voluto spiegare il motivo della sua scelta alle altre corteggiatrici lasciando un po’ di amaro in bocca e qualche dubbio ai soliti maligni che non hanno perso tempo ad attaccarlo. Cosa ha detto Luca Daffrè?

Ad Alice e Camilla ha confessato: “Io ho scelto Alessandra, ho capito che è lei la persona che ora mi fa stare bene. Ho preferito non vedervi per non prendervi in giro. Non vi nego che con voi ci sia stata attrazione, sono stato bene ma ora sento che Alessandra può darmi quello che cerco ora”. Entrambe gli hanno augurato una felice storia d’amore.