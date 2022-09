Uomini e Donne torna in tv lunedì 19 settembre e nel frattempo si stanno girando le registrazioni delle puntate che il pubblico vedrà sul piccolo schermo. E di conseguenza trapelano le anticipazioni. Al centro dello studio come spesso accade Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due storici protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi continuano a catturare l’attenzione di tutti. Rientrati in studio dopo le vacanze estive si ritrovano al centro di una forte discussione, complici non solo i loro conti lasciati in sospeso.

Situazioni che hanno provocato la rottura – come le lamentele della dama di una mancanza di attenzioni del cavaliere – ma anche i loro nuovi dietrofront in tv che paleserebbero un sentimento ancora in corso tra loro. Dopo essersi mostrati indifferenti l’uno all’altra al rientro a Uomini e donne, Riccardo Guarnieri ha dichiarato il suo interesse verso la nuova tronista Federica Aversano per poi tirarsi indietro e rimanere tra gli over.





UeD Ida e Riccardo è finita, la dama ha detto basta

Anche perché Maria De Filippi lo ha messo dinanzi ad un bivio: da un lato restare al trono over, dall’altro passare a corteggiare la tronista casertana con il rischio, però, di essere eliminato dal programma per scelta della ragazza. Dal canto suo Ida Platano è tornata al centro delle discussioni dopo il ritorno di fiamma con il cavaliere Alessandro Vicinanza. Tra i due pare ci sia stato un bacio in esterna, poi ha deciso di chiudere questa storia.

Alla fine Maria De Filippi crede a Riccardo Guarnieri quando il cavaliere dichiara che Ida Platano sia ancora innamorata di lui. E chiamati al confronto sulla loro love story, durante la nuova registrazione, i due non riescono ancora una volta a chiarirsi. Tanto che il confronto diventa un’accesa discussione con la scelta finale da parte della dama che vuole chiudere definitivamente con il cavaliere. “Ha detto basta in maniera decisa e ferrea”: è quanto si legge tra le anticipazioni tv riprese da Lorenzo Pugnaloni attraverso Uomini e donne classico e over.

Lorenzo Pugnaloni ha fornito anche anticipazioni su Gemma Galgani, Dopo un’estate trascorsa da single, la dama torinese rimette piede in studio per proseguire la ricerca del suo principe azzurro, sperando che dopo oltre dieci anni di permanenza in trasmissione, questa possa essere la “volta buona”. Le anticipazioni rivelano che per Gemma Galgani arriverà un nuovo cavaliere interessato a conoscerla e ad approfondire la frequentazione anche fuori dallo studio televisivo. La reazione di Tina Cipollari non si farà attendere. L’opinionista del programma di Maria De Filippi, infatti, chiederà l’intervento di un medico in studio, perché intende far visitare al più presto Gemma dopo l’arrivo di questo nuovo pretendente.

