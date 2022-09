A Uomini e Donne Ida Platano grande protagonista, la dama sembra infatti aver messo una pietra sopra la storia con Riccardo Guarnieri. Secondo le prime indiscrezioni infatti Ida è molto molto vicina a una vecchia conoscenza. E Riccardo? Stando agli spoiler della puntata registrata, i due avrebbero litigato in modo accesoo: si è scoperto che il personal trainer ha scritto all’ex fidanzata durante la pausa del programma, ma tra loro non c’è stato alcun riavvicinamento amoroso, anzi.



Contro di loro aveva tuonato l’esperto di gossip Amedeo Vanza. “Erano entrambi in studio. Ma lui con che faccia si presenta dopo che ha trascorso tutta l’estata con una persona?”, ha attaccato. Amedeo Venza fa riferimento ad una ragazza mora pugliese con la quale il cavaliere è stato paparazzato varie volte durante le vacanze. La donna in questione pare si chiami Serena e il tarantino è stato a cena con lei sia nella terra d’origine di entrambi che in Campania: a documentarlo, sono le foto che alcuni curiosi hanno fatto di nascosto alla presunta coppia.





Uomini e Donne, Ida Platano ci riprova con Alessandro Vicinanza



Critiche alle quali Ida Platano non ha risposto mentre prova a recuperare il rapporto con Alessandro Vicinanza. Come spiegano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” tra Ida e Alessandro Vicinanza ci sarebbe del tenero. I due hanno raccontato di aver ricominciato a sentirsi e di essere usciti nuovamente insieme. E’ stata una serata bella al termine della quale è scattato anche il bacio. (Leggi anche “La prima tronista”. Lavinia sale sulla sedia rossa: chi è il nuovo volto di UeD)



La dama, dunque, pare aver archiviato definitivamente Riccardo scegliendo di ricominciare con Alessandro. E dire che solo pochi mesi fa la situazione sembrava di verso. Lo scorso marzo infatti Alessandro Vicinanza parlando di Ida spiegava come “Non sono innamorato di lei e non vorrei darle false speranze”. E la riposta di Ida non era stata meno violenta.



La dama bresciana infatti non avuto alcun dubbio e aveva concluso, dicendo: “Chiudo con lui, voglio un uomo con gli attributi”. Erano seguiti altri confronti e parole non meno tenere con lei che si era di nuovo avvicinata a Riccardo. Proprio mentre sembrava tutto finito ecco quindi un nuovo colpo di scena. Un bel cambiamento, non c’è che dire.

