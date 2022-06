UeD, Francesco Turco presenta la nuova compagna. Il dating show di Maria De Filippi sa come entrare nel cuore dei telespettatori, ma soprattutto in chi, tra dame e cavalieri, viene spinto dal desiderio di trovare nel salottino televisivo il vero amore di una vita. Sicuramente molti di voi ricorderanno la sua storia. L’ex cavaliere oggi è ancora felicemente fidanzato e fa le presentazioni ufficiali.

UeD, stiamo parlando proprio di Francesco Turco, l’ex cavaliere che ha preso parte al parterre maschile di UeD ben 7 anni fa. Un vero e proprio volto che resta immortalato nella memoria di quanti hanno assistito alle sue frasi pronunciate in un perfetto dialetto. Francesco Turco poi finalmente si è innamorato. (UeD, Angela Artosin dice addio al marito).





Un simpatico signore Francesco Turco che nonostante abbia provato a fare la conoscenza delle dame di UeD pare non abbia mai trovato la donna giusta per lui. Nel bel mezzo del programma, però, Francesco si è innamorato di Antonietta, durante una serata di ballo ed è così che ha detto addio al programma per vivere il suo amore. (UeD, Francesco Turco: ecco che fine ha fatto dopo l’addio al programma).

Dopo tanti anni, Francesco Turco e Antonietta continuano a vivere felici e innamorati. Un amore scoccato nonostante fosse molti gli anni di conoscenza. Infatti Francesco e Antonietta sono originari dello stesso paese e da giovani uscivano insieme con i rispettivi coniugi. Poi una sera, raccontano a Witty, in quella sala da ballo, qualcosa si è riacceso.

Un amore che conosce anche le difficoltà ma che davanti a queste non si è mai arreso. Infatti a raccontare tutto è stata la coppia a Witty Tv. Tutto risale a quattro anni fa, quando Francesco Turco ha avuto anche un brutto incidente in bicicletta. Un’emorragia cerebrale e una lunga degenza in ospedale. Antonietta sempre presente al suo fianco e il primo nome che Francesco proferiva non appena aperti gli occhi.

