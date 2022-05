Nel corso delle edizioni di Uomini e Donne è spesso capitato di assistere a ritorni in studio da parte di dame o cavalieri o tronisti. Di recente dopo essere andato via è tornato Riccardo Guarnieri, il cavaliere tarantino che negli anni scorsi è stato grande protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi sia per la conoscenza con Ida Platano che per quella con Roberta Di Capua. E proprio il suo ritorno ha sconvolto gli equilibri in studio soprattutto per la dama bresciana.

C’è chi crede che tra i due possa nuovamente nascere qualcosa. Appena rientrato i due hanno ballato in studio e per molti telespettatori è stato un tuffo nel passato. Tuttavia Riccardo Guarnieri non ha parlato solo con Ida Platano, ma ha iniziato a conoscere altre dame. È il caso di Gloria Nicoletti con cui di recente c’è stato un confronto. Si sono conosciuti, poi all’improvviso il cavaliere ha deciso di troncare. “Sono scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno!”, ha detto la dama.





Poi in studio è stata proprio lei a dare il benservito a Riccardo Guarnieri. Nonostante il cavaliere sia tornato sui suoi passi chiedendo una seconda possibilità alla dama, Gloria è rimasta irremovibile e ha confermato di voler portare avanti solo la frequentazione con il cavaliere Fabio che ha conosciuto da poco a Uomini e Donne. Insomma i ritorni nel dating show sono sempre molto interessanti.

Infatti stando alle anticipazioni torna in studio per le ultime puntate di questa edizione di Uomini e Donne Francesco Turco che negli anni scorsi è stato protagonista del programma di Maria De Filippi. Al momento non si conosce se tornerà nelle vesti di cavaliere o ospite e c’è quindi la curiosità di capire come si comporterà Francesco Turco che nel 2013 ha incontrato Gilda. Poi, dopo l’addio al programma, la storia è terminata. In questo caso, come lui stesso ha rivelato la storia non ha funzionato a causa della distanza. Lui abita a Torino e lei in Puglia. In seguito ci ha riprovato con Aurora, ma anche in questo caso niente da fare.

L’amore lo ha ritrovato in seguito con Antonia Parisi. Come riporta anche il sito solonotizie24.it dell’avvio della loro relazione ne ha parlato proprio la donna: “Mentre ballavamo, ci siamo accorti che stava scattando la scintilla: In quel momento abbiamo capito che tra di noi c’era qualcosa di speciale che andava coltivato. Quando lo vedevo a Uomini e Donne non ero gelosa perché per me era solo un amico. Poi quando il legame si è fatto più intenso, sono stata categorica! e vuoi che ci conosciamo meglio devi lasciare la trasmissione”.

