Riccardo Guarnieri resta solo a Uomini e Donne. Per il tronista il ritorno in studio non è stato di quelli da ricordare. Nelle ore scorse sono circolate notizie circa la sua storia con Ida Platano. Una rottura senza mezzi termini destinata a lasciare strascichi pesanti. Riccardo e Ida , infatti, nel corso dell’ultima registrazione del programma, hanno raccontato che in queste nuove uscite fatte insieme non sono mancati i momenti di scontro, tali da portarli a capire di non essere ancora compatibili del tutto.



Nei giorni scorsi Ida Platano e Riccardo erano stati al centro di violente critiche. “LA tarantella di Ida e Riccardo, andrà avanti fino alla fine di maggio quando il programma andrà in vacanza per poi ricominciare a settembre”. Scriveva un utente sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne. E non finiva qui. “Ida e Riccardo show. Mamma mia che noia sti due. Ida sempre a ripetere le stesse cose”. Parole che forse hanno influito nella scelta di Riccardo.





Riccardo Guarnieri resta solo a Uomini e Donne: arriva il no di Gloria



Ma i colpi di scena non finiscono qui. Ricordate Gloria Nicoletti? Dopo una prima frequentazione con Riccardo il cavaliere tarantino aveva deciso di troncare lasciando la dama spiazzata. “Sono scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno!”, aveva spiegato.



E ancora: “Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista. Anche perché da parte mia l’interesse è forte, Riccardo mi ha colpita sin dal primo momento ed è innegabile che io ci sia rimasta un po’ male”.



Ora a dare il ben servito a Riccardo è stata lei. Le anticipazioni di Uomini e donne del 23 maggio rivelano come Riccardo tornerà sui suoi passi e chiederà una seconda possibilità alla dama. Peccato, però, che Gloria resterà ferma e irremovibile sui suoi passi: la dama rifiuterà Riccardo e confermerà di voler portare avanti la sua frequentazione solo con Fabio, il nuovo cavaliere che ha conosciuto da poco a Uomini e donne. Una decisione che ha scatenato i commenti dei fan contro Riccardo: “è quello che ti meriti”.

