“Sì, è vero”. UeD, Riccardo Guarnieri ora ammette tutto. La confessione cambia ogni cosa

Nelle ore scorse è venuto galla il vero motivo del ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Era stata Maria De Filippi a spiegarlo nel corso di un faccia a faccia proprio con il cavaliere. La conduttrice ha svelato che è stato Riccardo Guarnieri a chiedere alla redazione di poter tornare a UeD. Parole che avevano spiazzato tutti a cominciare da Ida Platano. Dentro lo studio il cavaliere tarantino sembra sempre più isolato. E neppure lui ha mascherato il disagio durante l’ultima intervista a Uomini e Donne Magazine.



Riccardo Guarnieri ha parlato soprattutto della sua storia con Gloria Nicoletti chiusa dopo poche settimane e non senza polemiche. Durissime erano state le parole della dama. “Sono scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista”.





Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, il cavaliere pentito di aver chiuso



E ancora: “Anche perché da parte mia l’interesse è forte, Riccardo mi ha colpita sin dal primo momento ed è innegabile che io ci sia rimasta un po’ male. Anche da pare sua c’era attrazione, infatti il mio sospetto è che lui si sia fermato perché la passione che sentiamo fa quasi passare in secondo piano la conoscenza personale”.



La storia tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti insomma è finita prima di iniziare. Ma ora Riccardo non sembra più convinto di fare la scelta giusta. Riccardo oggi si dice pentito di non aver aspettato e confessa: “Sono stato troppo frettoloso”. Si giustifica però, con il fatto di aver avuto paura nel momento in cui lui si è accorto che Gloria era molto presa dalla loro conoscenza. Da qui era arrivato il suo rifiuto a continuare.



Gloria ora sembra vicina a un nuovo cavaliere dopo aver scartato Alessandro Vicinanza. Anche su di lui non aveva avuto peli sulla lingua: “Il mio istinto mi dice di no. Alessandro è un bel ragazzo, ma non mi convince quello che ho visto di lui: non mi sono piaciute le parole che ha usato con Ida, non mi è piaciuto come si è comportato con lei, mi sembra insicuro”.

“Non è andata così”. Riccardo Guarnieri ‘smascherato’ dalla redazione di UeD