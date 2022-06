“Il matrimonio è finito”. L’ex UeD dice addio al marito: la notizia più brutta dopo il tumore

Angela Artosin di Uomini e Donne, divorzio improvviso dal marito. La notizia ha lasciato tutti i suoi fan di stucco, visto che non era affatto nell’aria. La donna è stata al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo, dopo il suo annuncio della malattia e l’operazione effettuata dopo la scoperta di un carcinoma. E nelle scorse ore ha dato due aggiornamenti sulla sua vita privata: la prima ha fatto riferimento alla situazione legata al tumore e la seconda alle vicende più prettamente riservate.

Angela Artosin di Uomini e Donne, il divorzio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Angela Artosin aveva parlato del cancro un po’ di mesi fa. E si era mostrata dopo l’intervento “durato 4 ore” in cui le hanno tolto “l’ala destra del naso”. Aveva anche fatto un’altra diretta dove aveva spiegato nel dettaglio l’operazione e ringraziato tutti dell’affetto. “Il mio umore non è dei migliori perché vedermi così non è facile – aveva sottolineato sui social – I miei bimbi sono la mia forza”.





Angela Artosin di Uomini e Donne, divorzio da marito e cancro sconfitto

Angela Artosin di Uomini e Donne, il divorzio è giunto dopo una delle notizie più belle che potesse dare ai suoi follower. Infatti, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha scritto nelle ultime ore: “Non so da che parte iniziare.. ieri dopo mesi di attesa con varie operazioni è arrivato il responso medico e sono di nuovo ‘pulita’. Ottima notizia. Poi c’è il resto, un momento tremendo per una madre, donna e moglie ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato. Non chiedetemi il come”.

Angela Artosin ha annunciato dunque il divorzio dal marito Simone, aggiungendo: “Non chiedetemi quando e perché, in questo momento penso solo ai miei bimbi. E ci tengo a precisare che non l’ho voluto io, ma il destino gioca troppo con me ultimamente. Mi farò forza per l’ennesima volta. Vi voglio bene, questo non dimenticatelo”. E alcuni fan hanno subito commentato: “La battaglia più importante l’hai vinta”, “Angela, una splendida notizia. Per il resto sei forte anche per questo”.

Angela Artosin divenne famosa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Giovanni Conversano nel 2007, poi fu anche tronista. Dopo l’esperienza televisiva da Maria De Filippi, ha conosciuto Simone e da lui ha avuto i figli Ismi e Sante. Le nozze tra i due sono state celebrate nel 2011, ma ora ha comunicato a tutti l’avvenuta separazione dall’imprenditore e amministratore delegato dell’azienda della sua famiglia.

