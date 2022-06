Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e Franco Bortuzzo, nuovo capitolo di una vicenda infinita. A svelare qualcosa di nuovo accaduto nelle scorse ore è stato il sito Blogtivvù, che ha anche riportato alcuni commenti eloquenti di alcuni utenti Twitter. Pare che la principessa etiope si sia resa protagonista di un gesto particolare, che ha scatenato la reazione del padre dell’ex fidanzato. Una risposta non diretta, ma che implicitamente ha fatto immaginare che ce l’avesse con lei.

Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e Franco Bortuzzo, un triangolo che continua a far parlare di sé. Intanto, recentemente c’è stato il compleanno dell’ex gieffina e ad attaccarla per la festa di compleanno è stata Selvaggia Roma: “MAMMAMIA un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”.





Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e Franco Bortuzzo: l’ultimo gesto

Intanto su Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e Franco Bortuzzo è emerso un nuovo momento particolare. La ragazza ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Manuel. E nella serata di venerdì dieci giugno si sarebbe resa protagonista di un gesto, che non è passato inosservato. Si sarebbe recata a cena in un ristorante della capitale Roma e qui pare che spesso e volentieri Manuel e Franco Bortuzzo sono stati avvistati in più occasioni.

Ma Franco Bortuzzo e il figlio Manuel non erano presenti in questo locale e dunque Lulù Selassié potrebbe essere rimasta molto male. Il genitore del nuotatore ha postato una story Instagram, che per molti è stata dedicata alla principessa: “Missione fallita”. Ovviamente non ci sono certezze su questo, ma sono anche apparsi un paio di commenti in rete, che vanno in questa direzione. Uno dei due è stato critico presumibilmente con il signor Bortuzzo, mentre il secondo ha illustrato i fatti.

Ho visto sul profilo di bortuzzo senior una frase che dice missione fallita forse si tratta di Lulù che ieri sera è andata a cena in un ristorante dove va di solito lui e Manuel aspetto conferma — Andreina Maurici (@AndreinaMaurici) June 11, 2022

Il primo messaggio ha riportato la seguente frase: “Che la maturità non si acquisisca necessariamente con l’età è sempre molto vero”. Mentre il secondo: “Ho visto sul profilo di bortuzzo senior una frase che dice missione fallita forse si tratta di Lulù che ieri sera è andata a cena in un ristorante dove va di solito lui e Manuel aspetto conferma”. Vedremo se Lulù se la sentirà di rispondere.

“Che tristezza”. Lulù Selassié, le foto del compleanno e l’ex GF Vip attacca