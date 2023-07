Importante aggiornamento su Uomini e Donne, nonostante siamo in piena estate e la prossima edizione sia ancora abbastanza lontana. Si è infatti scoperta la decisione di Mediaset e di Maria De Filippi sulla data di inizio del dating show. E c’è subito un colpo di scena, infatti ciò che era emerso nelle scorse settimane era diverso rispetto a quanto annunciato stavolta. E ulteriori cambiamenti non sembrano comunque essercene in vista.

>Tragedia in vacanza, donna muore davanti ai bagnanti: si è accasciata all’improvviso

Questa scelta su Uomini e Donne dovrebbe essere quella definitiva, quindi Maria De Filippi ha ormai stabilito una volte per tutte quale sarà la data di inizio della trasmissione di Canale 5. C’è grande attesa per capire cosa accadrà nella prossima stagione, infatti staremo a vedere se tutti i cavalieri e le dame saranno riconfermati e soprattutto c’è curiosità per conoscere chi saranno anche i nuovi tronisti e i corteggiatori.

Leggi anche: “Fuori da Uomini e Donne”. Riccardo Guarnieri, è bufera dopo la scoperta sul suo privato





Uomini e Donne, stabilita la data di inizio del programma di Maria De Filippi

Ciò che sappiamo con certezza è che rivedremo in studio non solo la conduttrice, ma anche gli storici opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì, come confermato da Maria De Filippi nell’ultima puntata della scorsa stagione di Uomini e Donne. Sulla data di inizio non sono arrivati comunicati ufficiali, ma il sempre ben informato blogger Lorenzo Pugnaloni ha fornito in anticipo la notizia sullo start e sulle prime registrazioni.

Pugnaloni ha scritto nel pomeriggio di lunedì 10 luglio su Instagram: “Partenza anticipata per UeD a lunedì 11 settembre. Le prime registrazioni dovrebbero avvenire tra il 28 e il 31 agosto“. Quindi, è stata cambiata la data d’avvio della trasmissione, prevista inizialmente per il 18 settembre. Maria terrà compagnia ai telespettatori sette giorni prima del dovuto e il pubblico non ha potuto che accogliere positivamente questa notizia.

Intanto, il pubblico si è scagliato contro il cavaliere Riccardo Guarnieri, il quale sarebbe stato beccato insieme ad una donna nei giorni scorsi. E c’è chi ha chiesto chiarezza e che vada via dal programma, se davvero ha trovato una nuova fidanzata.