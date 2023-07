Tragedia in vacanza, donna muore davanti ai bagnanti: si è accasciata all’improvviso

Dramma a Porto Cesareo, nel leccese, una donna è morta in spiaggia: fatale un malore. A quanto si apprende per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. La tragedia nella tarda mattinata di oggi, lunedì 10 aprile. Per cause ancora da accertare la donna si sarebbe accasciata improvvisamente davanti ai bagnanti che per primi hanno tentato di soccorrerla avvisando, poi, il 118 che nel giro di poco è arrivato sul posto per provare a salvarle la vita.

Per Giovanna Spagnolo, una donna 78enne, originaria della provincia di Brindisi (per lo specifico proveniente da San Pancrazio Salentino) che questa mattina si trovava a Porto Cesareo per trascorrere qualche ora al mare non c’è stato nulla da fare. Riporta infatti Lecce Today come: “i sanitari del 118 sono prontamente intervenuti coi propri mezzi sul posto, tentando a lungo di rianimare la donna”.





Porto Cesareo, malore in spiaggia: muore una donna di 78 anni

“Alla fine hanno solo potuto constatare l’avvenuta morte della signora, conosciuta nelle sue zone perché moglie di un ex dipendente comunale. Sul luogo dell’accaduto, per i rilievi del caso, sono poi intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno informato il magistrato di turno dell’accaduto. La salma della donna è stata consegnata ai familiari”.

Nella mattinata di ieri un altro uomo aveva perso la vita, stavolta sulle spiagge di Montalto di Castro, nel Viterbese. A quanto si legge sui media locali: “Un anziano, probabilmente colto da malore, si è accasciato a terra ed è morto. Inutili i tentativi di salvarlo”. A stroncarli potrebbe essere stato un infarto. Il caldo afoso dei mesi estivi può essere fastidioso per molti.

Ma addirittura pericoloso per chi soffre di problemi cardiovascolari. Gli effetti delle alte temperature, infatti, possono minacciare l’equilibrio cardiovascolare di coloro che seguono una terapia farmacologica per trattare l’ipertensione o sono affetti da una cardiopatia ischemica.