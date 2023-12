“È diventato tutto nero”. Attimi di tensione a Ballando con le Stelle. È la stessa padrona di casa Milly Carlucci a raccontare cosa è successo in diretta su Rai 1. Il fattaccio non di certo programmato, è avvenuto durante la fase culminante della serata finale di “Ballando con le Stelle”. E per affrontare l’imprevisto, la Rai ha trasmesso per dieci minuti uno speciale di “Teche Teche Tè”. Questo dovrebbe far capirei livello di “problemi” che si sono dovuti affrontare.

Chiaramente, chi aveva acceso la tv proprio in quel momento non ha capito bene cosa stesse accadendo. Chi infatti pensava di trovarsi di fronte a Milly Carlucci e alla sua troupe di vip, invece si è visto semplicemente qualche filmato antico. Ma cosa è successo? E soprattutto, come è stato affrontato il problema? A dire la sua e a fare chiarezza, è la stessa Milly Carlucci che sui social scrive che c’è stato un guasto generale all’impianto elettrico.





I tecnici hanno subito messo in moto un generatore e le cose si sono sistemate. Milly allora racconta su Twitter: “Come avete visto è saltata la diretta. Perché è saltato completamente tutto l’impianto elettrico qui all’auditorium. Sono saltate tutte le macchine. Adesso stanno provando a riavviare il sistema con un generatore. Al più presto cercheremo di tornare in onda. Vi chiedo di non abbandonare Rai Uno“.

Durante il blackout è diventata virale anche la diretta Instagram di Selvaggia Lucarelli che ha raccontato: “Come avete visto ci siamo presi una pausa. Io direi stop! Niente ragazzi, questa edizione non si risolve. Guardate qui, io sono in mezzo alla pista da ballo. Sto facendo questo live”.

selvaggia con questa diretta instagram è finita di diritto sui libri di storia di ballando con le stelle, dobbiamo ringraziarla per averci sfamato con questi momenti di iconicità assoluta @stanzaselvaggia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/LUbn9s6btc — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) December 23, 2023

E ancora Selvaggia: “Faremo il Natale qui. Perché a questo punto si ricomincia tutto dall’inizio. Torna la Lambertucci e Giovanni Terzi. Facciamo tornare gli eliminati.Vabbè qui è già la vigilia. Simona tu che sei donna di televisione, che sta succedendo? Mai vista una cosa del genere. Simona che si fa? Teo vuole decretare tutti vincitori? Gli piacerebbe a Teo che succedesse una roba del genere“.

