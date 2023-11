Tu sì que vales, incidente durante l’esibizione. Momenti di panico durante la performance dei concorrenti che portavano in scena un numero piuttosto difficile e pericoloso. E infatti le cose non sono andate come sperato, anzi. Fin dall’inizio l’esercizio è risultato male eseguito, ma probabilmente nessuno si aspettava l’epilogo che ha lasciato tutti col fiato sospeso.

E dire che i RCC Aruba (Rhythms Circus Company) hanno fatto divertire e impressionato il pubblico con i loro numeri da circo. Piroette e salti nel vuoto hanno accompagnato la performance del gruppo di origine caraibica che aveva già partecipato ad America’s Got Talent nel 2022. In quell’occasione l’esibizione, a petto nudo, riuscì alla grande. Stavolta, invece, più di qualcosa è andato nel verso sbagliato e c’è stato anche chi si è fatto male.

Gli errori nell’esibizione a Tu sì que vales e l’infortunio del concorrente

Serata storta per il capogruppo dei Rhythms Circus Company Diego Jaramillo che fin dall’inizio dell’esibizione ha commesso diversi errori di imprecisione. In più di un’occasione ha rischiato di scivolare e alla fine, dopo un salto di diversi metri è caduto malamente a terra facendosi anche male. Il performer è uscito dal numero con una capriola, ma poco dopo il gruppo ha dovuto interrompere l’esercizio: “Si è fatto male” ha detto Gerry Scotti.

Tutti si sono accorti che qualcosa non andava. Anche Luciana Littizzetto ha affermato: “Secondo me era distratto dall’inizio, non è la dimensione loro”. Maria De Filippi ha commentato: “Siete stati molto bravi, ci sono a volte delle difficoltà date anche dal luogo dove ci si esibisce. La difficoltà aumenta perché si scivola. Mi dispiace per il vostro amico perché anche con tanto onore, pur essendosi fatto male, è uscito con una capriola”.

I concorrenti si sono giustificati: “Stare qui davanti a voi, in questo palco, è un po’ difficile per noi, ma siamo comunque molto contenti di questa opportunità. Questo fa parte del nostro lavoro, è difficile a a volte pericoloso, ma siamo questo”. E Rudy Zerbi li ha difesi: “A volte vediamo numero pazzeschi e tecnologici, il fatto che abbiate avuto un momento di difficoltà in mezzo a delle cose molto belle che avete fatto ci fa capire ancora di più quanto sia difficile quello che fate”. Alla fine i giurati li hanno premiati con quattro sì e loro hanno promesso: “La prossima volta sarà incredibile. Questa è solo una piccola pare delle potenzialità che possiamo esprimere”.

