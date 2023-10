Tu sì que vales, momento hot coi ballerini di strip-tease. Tante esibizioni come al solito nello show di Canale 5 e i ballerini l’hanno fatto da padroni. Il gruppo dei “Fresh ‘n’ Clean”, ad esempio, ha conquistato pubblico e giudici. Tanto che Maria De Filippi ha proposto ai concorrenti di andare ad Amici per fare uno stage. La loro esibizione è stata davvero fantastica e ha colpito tutti. Ma c’è stata anche un’altra performance che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Stiamo parlando di due ballerini di strip-tease che si sono spogliati davanti ai giudici e ognuno di loro ha avuto una reazione diversa. Ma non è finita. Durante la serata Maria De Filippi e Rudy Zerbi hanno cantato in playback “Arriverà” dei Modà con Emma imitandola. E più tardi è arrivato anche il commento della stessa artista: “Ho visto lei che imita me… Maria sei la mia vita”. Ma, come detto, sono stati gli spogliarellisti a creare un momento davvero unico.

La reazione dei giudici all’esibizione degli spogliarellisti

Già qualche settimana fa avevano fatto scalpore due concorrenti comici (li vedete qui sopra, ndr) che durante il loro spettacolo si erano denudati. Proprio così. La performance, oltre a far ridere, ha fatto anche storcere il naso a qualcuno e infatti non sono mancate le polemiche. La censura, infatti, è intervenuta per il pubblico a casa, ma chi era presente ha visto tutto, ma proprio tutto…

Nella puntata di ieri, sabato 28 ottobre, sono arrivati invece loro, i ballerini di strip tease. I due si sono spogliati piano piano, fino a restare solo in mutande. E con le loro ‘mosse’ e movenze si sono avvicinati ai giudici. La loro esibizione è stata davvero hot e i giudici non sono riusciti ad evitare di mostrare tutte le loro emozioni.

come si diventa gerry scotti ????pic.twitter.com/8CxpatWmbg — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 28, 2023

In particolare i due concorrenti, dopo essersi spogliati ed essere rimasti con il sedere in bella vista, si sono avvicinati ai giudici e si sono strusciati su di loro. A quel punto Luciana Littizzetto è rimasta immobile. Maria De Filippi, invece, è scoppiata a ridere a più non posso mentre Rudy Zerbi si è scansato. La reazione più comica, però, è stata quella di Gerry Scotti. Il suo sguardo attonito, infatti, racconta più di mille parole…

