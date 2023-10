Tu sì que vales, scatta la censura sui concorrenti nudi. Serata ricca di sorprese e colpi di scena quella andata in onda ieri, sabato 7 ottobre, su Canale 5. Il seguito show dove come al solito Sabrina Ferilli subisce di tutto e di più dal disturbatore Giovannino ha vissuto una puntata davvero particolare. Prima i coreografi Joey Di Stefano e Rina, diventati famosi sui social coi balletti creati sulle note dei recenti singoli di Annalisa, hanno fatto ballare tutti con “Bellissima”.

C’è stato spazio anche per la storia di Beatrice, fumettista albina di 19 anni che dall’età di tre anni ha scoperto di essere autistica. La giovane ha dichiarato che la cosa che l’ha fatta più soffrire è la mancanza di informazioni, dalla quale poi derivano anche atti di bullismo. Tutti in studio si sono commossi. Ma a mandare in visibilio il pubblico sono stati i due concorrenti “Duo Forza“. Sono due ragazzi spagnoli che hanno portato a Tu si que vales una esibizione davvero originale. Prima hanno iniziato con uno sketch che ne ha ricordato uno comico degli anni ’50. Poi è arrivato il ‘bello’…

L’esibizione del “Duo Forza”: scatta la censura

Dopo la parte comica i due ragazzi hanno messo in scena una prova di forza. Ma è quanto successo dopo che ha lasciato tutti a bocca aperta. I due infatti si sono esibiti completamente senza vestiti. Per coprire le parti intime hanno utilizzato un asciugamano e un secchio. Tuttavia in alcuni momenti non sono riusciti a coprirsi bene e hanno mostrato a tutti le loro… grazie.

Ecco quindi che la regia è dovuta intervenire per censurare le parti intime dei due giovani ed esuberanti concorrenti. La cosa buffa, però, è che per i presenti non c’è stata censura che abbia potuto reggere. E quindi tutti hanno visto i loro genitali. I giudici li hanno comunque premiati considerando la loro performance non volgare.

Il pubblico a casa, invece, ha assegnato solo un 37% di preferenze. Qualcuno ha approvato ma molti hanno ritenuto lo spettacolo volgare e non adatto. QUI POTETE VEDERE LA LORO ESIBIZIONE. Cosa ne pensate?

