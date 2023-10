Tu sì que vales, Sabrina Ferilli presa di mira da Giovannino. Non c’è puntata dello show di Canale 5 dove l’attrice non venga importunata, più o meno pesantemente, dal disturbatore del programma. Giovannino non perde occasione per infastidire e far arrabbiare Sabrina che sembra davvero non poterne più. E Maria De Filippi ovviamente gongola e non vede l’ora che accada qualcosa. Nella puntata di ieri, sabato 7 ottobre, ancora una volta non è stata delusa.

Stavolta il piccoletto dipinto di blu col mantello rosso si è presentato con una novità, anzi con un regalo. Ovviamente dietro c’era la magagna. E come sempre a pagarne le conseguenze è stata proprio Sabrina Ferilli che ormai è sulla difensiva e cerca di mettere subito le cose in chiaro. Quando Giovannino si presenta con il suo alter ego femminile, Giovannina, l’attrice non si volta neppure per guardarla. Si tratta di un pupazzo con capelli lunghi e mantellina rossa.

Sabrina Ferilli salta sulla poltrona: Giovannino ne ha combinata un’altra

Dopo che il disturbatore ha presentato a tutti la sua Giovannina Maria De Filippi invita Sabrina Ferilli a guardarla: “Dai, ma guarda lì”. Ma l’attrice non ne vuole sapere nulla: “Non me ne frega niente, non guardo lui, perché devo guardare lei?”. Così Giovannino piazza Giovannina nella poltrona proprio davanti a Sabrina. Quest’ultima cerca un sostegno negli altri giudici: “Dai, ma Luciana tu sei nuova, fai qualcosa”. “E che devo fare?” risponde la comica. Sabrina insiste: “Ma non lo so, reagisci”.

Ormai la Ferilli non ne può più: “Guarda Marì, allontanalo che altrimenti gli do un calcio eh, ce lo manno”. Effettivamente poco dopo i peggiori timori dell’attrice trovano conferma. Ad un cenno di Giovannino viene fatto scoppiare un petardo che spaventa tutti. Maria De Filippi salta dalla paura, lo stesso fa Sabrina Ferilli sulla poltrona.

Sabrina Ferilli intanto è completamente coperta dalla poltrona con Giovannina. Ancora una volta il disturbatore ha colpito e molti telespettatori sono divertiti da queste gag. Sabrina deve rassegnarsi, Giovannino ce l’ha con lei e anche in questa edizione non la lascera in pace nonostante le sue richieste di aiuto.

