Tu si que vales, la puntata di ieri è destinata ad essere ricordata a lungo. Tanti concorrenti di talento con Maria De Filippi che si sbilancia nei confronti di uno di loro. Ad inizio puntata gli occhi di tutti si sono posati sulla conduttrice Giulia Stabile, in grande forma. Nella prima puntata aveva sorpreso tutti con un nuovo stile glamour fatto di minigonne e tacchi a spillo, per il secondo appuntamento col programma è tornata a mixare eleganza, originalità e trend di stagione affidandosi alla Maison Moschino.

>“Sai cosa devi fare adesso?”. Affari Tuoi, la battuta choc di Amadeus non passa inosservata: “È un gioco!”. Cosa è successo

Se nella prima puntata era stata criticata, stavolta fioccano applausi. A differenza di quello che succede con altri big per i quali le pagelle del Corriere della Sera saranno state indigeste. Il quotidiano meneghino rifila un bel 4 a Gerry Scotti. Si legge: “Lui è Nettuno (in realtà si chiama Maurizio, ndr), mangia i ricci di mare con tutte le spine. Ma sa anche cantare”. Così il giudice Gerry presenta un nuovo “talento” della mai premiata Scuderia Scotti. Un siparietto che vorrebbe essere divertente, ma che sa risultare fastidioso”.





Tu si que vales, Maria De Filippi incorona il batterista Tonino

“Anche per gli stessi concorrenti. Il pescatore Maurizio da Anzio, per esempio, dopo aver trangugiato ricci di mare (lo ribadiamo, con tutte le spine!) come fossero ciliegie, viene invitato a cantare dal giudice che, avvertito sentore di freak, vuole venderlo al pubblico, agitandosi come un tele-imbonitore degli anni Ottanta. Così, gli affibbia il nome d’arte “Nettuno” e questi, per tutta risposta, digerisce rumorosamente”.

Chi invece ha strappato applausi è il batterista Tonino. Prima di iniziare a raccontato la sua storia: “L’amore vince su ogni cosa, per amore ho fatto il macellaio senza sapere neanche che cosa fosse. Il negozio però purtroppo mi ha lasciato fuori dal mondo della musica”. La musica però non lo ha mai abbandonato, A restare particolarmente colpita è Maria De Filippi, che indirizza a Tonino parole di stima.

“Complimenti per i 50 anni di matrimonio, quelli sono un vero talento. Complimenti per tua moglie e per la tua famiglia”, dice la padrona di casa sottolineando come Tonino abbia già vinto nella vita. E ancora: “Ti ho visto davvero isolato rispetto a tutto il resto mentre suonavi, eravate solo tu e la batteria e si vedeva, bravo”. “Per me l’esibizione vale”, afferma poi, seguita a ruota anche da Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto.