Tu sì que vales, Maria De Filippi e la super proposta ai concorrenti. Anche nella puntata di ieri, sabato 28 ottobre, lo show di Canale 5 ha regalato tante emozioni al pubblico. In questa edizione, oltre ai conduttori Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, c’è la new entry in giuria, cioè Luciana Littizzetto che si affianca a Maria, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Fino ad ora sono stati numerosi i concorrenti che hanno conquistato già la finale diretta.

Da quest’anno, infatti, attraverso il dono della clessidra da parte di un giudice, un concorrente può esibirsi nuovamente per ottenere il 100% della giuria popolare e staccare il pass per la finale. Ebbene gli acrobati Mystery of Gentlemen, il bambino violinista Samuele Palumbo, l’illusionista Enzo Weyn, Messoudi Brother, il Duo Vita, il Duo Artur & Esmira, e gli illusionisti virtuali Les French Twins e il Duo Paradise sono riusciti nell’impresa. Nell’ultima puntata a cogliere tutti di sorpresa sono stati i “Fresh ‘n’ Clean” (VIDEO).

Maria De Filippi, stupita dai concorrenti, fa loro una super proposta

I “Fresh ‘n’ Celan” hanno eseguito una performance strepitosa che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Particolarmente colpita dalla loro esibizione è stata Maria De Filippi. Ma anche Gerry Scotti e gli altri hanno apprezzato tantissimo la loro prova. Il conduttore e giudice ha infatti esclamato: “Che bella idea e che begli artisti, ragazzi“.

Ma a sorprendere tutti ci ha pensato Maria De Filippi che prima ha chiesto al ballerino col microfono in mano quanti anni avesse. Alla risposta “trenta”, ha detto “Che peccato”. Poi ha aggiunto: “Balli benissimo, che gran peccato. Sei proprio fantastico. Lo avrei preso subito. Lo guardavo e dicevo ‘non è mai venuto lui’. E mi è dispiaciuto perché sei proprio bravo. Anche voi”.

A quel punto il ballerino ha scherzato: “Veniamo a fare i professionisti” e Maria De Filippi ha prontamente replicato: “Perché no. Guarda che non sto scherzando. Gli altri avevano la maschera ed è stato più faticoso, vedevo i movimenti. Di lui vedevo anche l’espressione, Hai coreografato tu? Fantastico”. Loro effettivamente sono dei ballerini professionisti e vorrebbero continuare a ballare tutti insieme. Così Maria ha proposto: “Per evitare la disgregazione del gruppo sai cosa facciamo? Magari venite tutti insieme a fare uno stage ai ballerini di Amici”.

