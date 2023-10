Tu si que vales, bufera su Giulia Stabile dopo l’ultima puntata. La critica si è accanita su di lei. L’altra volta era toccato a Luciana Littizzetto contro la quale si erano scatenati i fan del programma. Motivo? Troppo fuori contesto. Questa, del resto, è la prima edizione senza Belen Rodriguez e Teo Mammucari, due assenze importanti. Maria De Filippi aveva deciso di non sostituire la coppia ma di affidare l’intero pacchetto al vecchio trio. Formato da Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara. Trio che già nelle prime puntate non aveva convinto fino in fondo.

“Giulia inguardabile!!!Non sa presentare e per me non sa neanche ballare!!Insopportabile lei e la sua risata. Non si capisce nulla quando parla. Mai piaciuta e mai mi piacerà. Manca Belen …meravigliosa e talentuosa. Manca Teo”. Ma c ‘è anche chi li difendeva. “Sapete solo criticare non vi sa bene mai niente la perfezione non esiste nessuno è perfetto Maria ci mette sempre la faccia a quello che fa quello che sceglie lo sa benissimo che mettendo una ragazzina”.





“Sa cosa rischia e alle figure che va incontro ma lì non se ne frega un tubo lei ci mette sempre la faccia. È troppo facile giudicare sulle poltrone di casa ma la vita Ricordatevi è fatta anche di rischio”. Ora la critica per Giulia Stabile non arriva dal pubblico, ma dalle pagelle post puntata pubblicate sul Corriere della Sera che le rifala un bel 4. “Abbiamo già scritto riguardo alla inspiegabile conduzione “seduta” di Tu Sì Que Vales: Martin Castrogiovanni, Alessandro Sakara e Giulia Stabile”.

“Se ne stanno a una scrivania per tutto il tempo, pressoché silenti salvo sparuti lanci di concorrenti da annunciare (impappinandosi due sillabe su tre, di norma)”. E ancora: “Ebbene, la sesta puntata ci ha dato modo di vedere in azione la fanciulla dell’ozioso trio, tirata in mezzo da Maria De Filippi durante il “gioco hot” delle concorrenti Margherita e Carlotta. Lo stesso che ha portato al bacio a sorpresa tra Zerbi e Scotti. La “conduttrice”, 21 anni e già ballerina di Amici, sulle prime chiude proprio la busta, si rifiuta: “No, no! E se poi mi capita di dover dire ‘cose da grandi’? Io non me la sento!”.

“Mentre cerchiamo di comprendere da quale cartone animato provenga, la fanciulla viene comunque trascinata in scena da colei che l’ha scoperta. E, tirando i dadi, finisce su una casella dopotutto poco impegnativa: deve semplicemente dire una cattiveria sul conto di ognuno dei giurati, una soltanto. Pare che Ferilli le abbia dato buca per una pizza insieme, la sera prima. Dopo aver spifferato ciò, Stabile guarda Maria, con gli occhioni sbarrati: ha già esaurito l’inventiva. Ed è proprio Ferilli ad arrivare in suo soccorso, sussurrandole qualcosa all’orecchio perché “Lo pensano molte persone, vai tranquilla!”. La ballerin-conduttrice Giulia arrossisce in viso e, ancora una volta, dice no: “perché io le parolacce non le dico!”.