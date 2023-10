Ballando con le stelle 2023, il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e il concorrente. La nuova edizione del programma di Milly Carlucci ha preso il via e lo ha fatto come ogni anno con il ‘botto’. Un cast denso di nomi gettonatissimi per quanto riguarda i concorrenti, ma anche una giuria esplosiva. E nelle ultime ore sarebbe stato proprio Teo Mammucari a sferrare un duro colpo alla tanto chiacchierata giornalista, presenza fissa della trasmissione. Per chi se lo fosse perso, il botta e risposta è imperdibile.

Teo Mammucari contro Selvaggia Lucarelli, un altro botta e risposta a Ballando con le stelle. Teo Mammucari anima la serata esibendosi in una samba in coppia con l’insegnante Anastasia Kuzmina. Stupore tra i giudici che hanno apprezzato l’esibizione, ma Selvaggia Lucarelli ha avuto qualcosa da sottolineare al concorrenti con toni che non sono andari troppo per il sottile.

“Tu non fai parlare. Quando torni a casa riguardati e ti accorgerai che hai interrotto tutti noi ogni tre secondi ed è impossibile parlare. Guarda che è una cosa che penalizza te, perché poi balli anche bene. Io sono qui a fare la giurata e secondo me tu non hai ancora compreso bene che sei stato chiamato a fare il concorrente”, sono state le parole di disappunto di Selvaggia. Un commento a cui Teo ha risposto prontamente.

“Io non so fare il concorrente?”, tuona subito Teo Mammucari che poi ha aggiunto: “Guarda che il giurato l’ho fatto pure io, Selvaggia. Per sei anni mi sono rotto le scatole a stare seduto lì. Ora sono venuto qui per mettermi in gioco. Poi sono qui anche per intrattenere il pubblico. Se li faccio ridere io sono contento. Perché dovrei snaturarmi? Mi dispiace ma non sono affatto d’accordo“.

Riferimento puntuale dunque alla partecipazione di Teo in qualità di giudice a Tu si que Vales, al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. E di tutta risposta, Selvaggia ha comunque reso noto il suo voto: “Il mio zero è perché tu non sai ancora fare il concorrente” ma la sportività di Teo è emersa nuovamente: il concorrente ha detto di voler bene alla giurata “come prima”, per poi aggiungere: “anche se trovo ingiusto il tuo voto”. E dello stesso parere di Teo, anche molti telespettatori.