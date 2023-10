Ballando con le stelle inizia con Selvaggia Lucarelli grande protagonista, nella puntata di ieri parole pesanti sono volate tra lei e Paolo Perego. Prima, Selvaggia, aveva lanciato una frecciata a Barbara D’Urso che non era piaciuta ai fan. “Devo dire una cosa un po’ complicata e spero di non essere fraintesa. Io ho cominciato a fare questo mestiere grazie a Simona Ventura, nel senso che ero una sconosciuta e lei mi ha chiamato nel suo programma. Ho cominciato lì. Sono passati 20 anni e oggi io sono qua e tu sei lì”.

>“Roba da vergognarsi!”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: prima puntata al veleno e furia del pubblico

“Io potrei pensare che questa sia una mia vittoria e invece penso che sia una tua vittoria. Hai dimostrato di essere una che anche quando la carriera va meno bene come succede a tutti, ha saputo reinventarsi, ha saputi ricominciare da cose più piccole con grande modestia, non andando in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente”.





Ballando con le stelle, lite tra Paola Perego e Selvaggia Lucarelli

“Rimanendo qui, facendo cose più piccole con pazienza e modestia. Oggi sei qua e io lo apprezzo – a parte che sei a Ballando con le stelle, non alla sagra della porchetta – però un domani tu potresti essere qua e io lì. comunque sei stata pazzesca”. Selvaggia, del resto, non aveva risparmiato critiche a Carmelita già il giorno dopo il terremoto e la cacciata da Mediaset.

Con Paola Perego i toni sono stati solo di poco meno caustici. Tutto è iniziato quando, dopo l’esibizione di Paola, Guillermo Mariotti ha commentato. “io so quanta forza c’è in quelle gambe. Io ti conosco bene, poi tuo marito è il mio agente!”. Il marito della Perego, per chi non lo sapesse, è Lucio Presta, uno degli uomini più influenti del mondo della tv italiana.

L’uscita di Mariotto ha dato modo a Selvaggia Lucarelli di cogliere la palla al balzo ed è entrata a gamba tesa: “Ah, allora abbiamo il conflitto d’interesse di quest’anno!”. La Perego non ha lasciato correre e in modo assai piccato ha scandito: “Ah allora sarei la raccomandata? Ma mio marito non ha nulla a che fare con Ballando con le Stelle!”.