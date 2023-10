“L’ha mandata a fa***”. Tensione a Tu sì quel Vales tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Le due super amiche hanno dato spettacolo durante un fuori onda e la famosa attrice ha risposto male alla conduttrice tv. Tutto è successo dopo un’esibizione che ha messo in imbarazzo la Ferilli e dopo la solita serata piena di scherzi. Alla fine l’attrice romana ha deciso di tenere il muso a Queen Mary e anche dopo che la De Filippi si è avvicinata, la donna le ha detto: “Non ti parlo, è inutile che mi giri intorno”. Ma cosa è successo?

Le due sono solite discutere durante la registrazione del programma, sopratutto per via degli scherzi che Maria architetta minuziosamente ai suoi danni. Le due avevano già discusso nelle scorse settimane, anche se sarebbe più corretto dire che solo Sabrina Ferilli ci resta male, mentre Maria De Filippi si diverte come non mai. Eppure stavolta è stato diverso perché Sabrina ha voluto tenere il punto e non ha sorriso mai, anzi.





Il motivo è presto detto, la Ferilli si è infuriata dopo aver scoperto che la cattivissima esperta di kamasutra altri non era che un’attrice ingaggiata per farle uno scherzo. Sabrina Ferilli allora afferma durante l’ultima puntata e dopo averci già discusso nelle puntate precedenti: “D’ora in avanti, quando vedo questi personaggi, gli chiedo subito se sono attori e se si tratta di uno scherzo”.

A quel punto Sabrina Ferilli non ci sta e se la prende direttamente con Maria che a sua volta cita Rudy Zerbi: “Guarda che è arrabbiata con te”. A questo punto il conduttore radiofonico e maestro di Amici si avvicina all’attrice romana e comincia con lei a sfogliare le pagine del Kamasutra.

Eppure Sabrina non ne vuole proprio sapere e alla fine Rudy, rivolgendosi alla De Filippi dice: “Maria, non vuole studiare”. Il solito siparietto quindi, in cui l’unica vittima è sempre la bellissima e divertente Sabrina Ferilli, l’unica che si permette di rispondere male (malissimo a dirla tutta) alla regina della televisione italiana. Ma le due sono amiche anche fuori, questo lo sappiamo.

