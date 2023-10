Momento horror durante l’ultima puntata di “Tu sì que vales“. Stavolta la tenuta di Sabrina Ferilli e dei giudici dello show è stata davvero messa a dura prova. Altro che gli scherzi del disturbatore Giovannino. Nell’ultimo appuntamento del fortunato programma in onda il sabato sera su Canale 5 il pubblico ha assistito ad un’esibizione molto particolare. In studio è entrata un’anziana signora, Gloria, che si è presentata così ai giudici.

“Io sono venuta qui perché voglio recitare delle poesie scritte da me. Nella mia vita non ho soltanto scritto poesie, ad esempio ho anche preso la terza laurea. Scusate, sono un po’ emozionata a stare davanti a voi, a tutte queste celebrità come la signora Maria che è sempre più giovane”. Poi ha preso la mano a Sabrina Ferilli, mentre sullo schermo compariva la scritta: “Attenzione, non tutto è come sembra…”. Dopodiché è andata via la luce…

Leggi anche: “Spettacolo indegno!”. Tu sì que vales, coppia resta nuda al centro del palco: la regia censura





In studio compare un mostro che spaventa Sabrina Ferilli

“Nella vita ho imparato una cosa, che bisogna sempre giocare, perché la vita è un grande indovinello” ha detto la signora e poi le luci dello studio si sono spente improvvisamente. Sabrina Ferilli si è spaventata e quando ha visto che la signora non le lasciava la mano ha esclamato: “Lei è anche una donna di una certa età, non vorrei dirle qualche parolaccia. Mi mette pure in imbarazzo questa situazione”. Poi da un televisore è spuntato fuori un uomo con mantello, cappello e guanti neri.

Alla sua vista Sabrina Ferilli ha detto: “Pare Renato Zero, mannaggia la miseria!”. Poi l’uomo si è avvicinato all’attrice e le ha stesso la mano: “Tutti co sta ca**o di mano mia – la risposta di Sabrina – No, ti dico di no”. Vedendolo in una posizione strana la Ferilli ha esclamato. “Ma che fa? Si tocca? Fa cose strane!”. Maria l’ha rimproverata. Poi il mostro ha invitato Sabrina ha prendere degli oggetti da una scatola e lei ha tirato fuori un coltello.

In un’atmosfera di tensione e paura la luce si è spenta di nuovo e Rudy Zerbi è saltato sulla sedia colpito da una scarica elettrica. Poi un secchio d’acqua è stato rovesciato sulla testa di Martin Castrogiovanni. Alla fine il mostro se ne è andato, ma non prima di aver lasciato un messaggio a Sabrina Ferilli: “Ho fiutato il tuo profumo all’essenza di paura, sembra buono e tornerò, ne puoi essere sicura”. L’ultimo pensiero dell’attrice è per Glora: “Mi sembrava strana quella signora anziana, che ca**o di signora anziana è, aveva una forza. Mia nonna non si reggeva in piedi all’età sua”.

“Dopo questa ha chiuso”. Nervi tesi a Tù si que vales, Luciana Littizzetto ci ricasca: ora si mette male