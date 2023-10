“Dopo questa ha chiuso”. Nervi tesi a Tù si que vales, Luciana Littizzetto ci ricasca: ora si mette male

Tu sì que vales, sabato 14 ottobre è andata in onda la nuova puntata del programma, tanta carne al fuoco e divertimento con esibizioni che hanno lasciato increduli. C’è stata una cosa però non è piaciuta a una fetta dei telespettatori e che riguarda Luciana Littizzetto. Luciana che si era presenta in pompa magna meno di un mese fa: “Che figata essere qua, non so se sono in grado. Tutti questi mostri della televisione davanti a me: Gerry è praticamente lo spirito guida di mia madre”.

“Se c’è Scotti in TV e io la chiamo, lei mi dice: ‘Aspetta che c’è Gerry!’, come se fosse suo figlio. Maria è la mostra del cuore, Sabrina è la gnocca più gnocca d’Italia, e Rudy, che non si capisce perché tu sia qui. Sono venuta al posto di Belen!”, aveva detto l’attrice suscitando grasse risate tra i giudici e a Sabrina Ferilli, la presidentessa.





Tu sì que vales, ancora critiche su Luciana Littizzetto

Durante la puntata di ieri, però, Luciana è stata di nuovo attaccata da un gruppo di fan che spiega come la comica continui ad essere un pesce fuori d’acqua. “Totalmente fuori contesto”, scrive un utente. E ancora: “Penso che dopo questa stagione bisognerà fare delle considerazioni, così come si sta comportando la Littizzetto serve a poco. È meglio che resti con Fazio”.

Non è la prima volta che Luciana viene attaccata. Era successo già tempo fa. “Inguardabile”, “Mandatela via”, alcuni dei commenti piovuti dopo la prima puntata. “La Littizzetto, invece, almeno valutando le prime due puntate della nuova stagione di TSQV, sta faticando non poco a inserirsi nei ritmi della trasmissione. Per lunghi tratti sembra un pesce fuor d’acqua, quasi un corpo estraneo rispetto al resto del cast”.

Chissà cosa ne penserà Maria De Filippi. Di sicuro c’è che le critiche sono molto ingenerose, Luciana Littizzetto sta dimostrando di essere una grande professionista oltre totalmente integrata nel contesto. Altro discorso, invece, è la simpatia che ognuno può avere o meno nei confronti di questo o quel personaggio.