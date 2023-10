Alessandro Basciano, durissima replica alle accuse dell’ex Sophie Codegoni. La storia tra i due che si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 6 è finita nel peggiore dei modi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e ha detto cose molto gravi sul conto dell’ex compagno e papà di sua figlia Celine Blue. Proprio al pensiero della figlia sono state rivolte le prime parole dell’intervista.

“L’ultima volta qui in studio con Alessandro abbiamo scoperto il sesso della nostra bambina” ha detto Sophie Codegoni. Poi le accuse all’ex: “Già da un mese le cose non andavano bene. Ho deciso di chiudere la relazione 5-6 giorni fa dopo tante cose, tanti sbagli che non reputavo giusti ma che giustificavo. La nostra crisi parte nel momento in cui io trovo una chat con una sua ex fidanzata. Io prendo e me ne vado a Milano dicendogli “non mi fido più di te””. Poco dopo è arrivata la risposta di Alessandro Basciano.

La dura replica di Alessandro Basciano alle accuse di Sophie Codegoni

Prima l’avvocato poi lo stesso Alessandro Basciano hanno risposto alle accuse che Sophie Codegoni ha lanciato dallo studio di Verissimo: “Di segnalazioni di tradimenti ne ho avute tante – ha detto l’influencer – Molte donne mi dicevano “guarda fa questo, guarda fa quello”, anche durante la gravidanza. Ma lui è stato molto bravo a raccontare la sua verità”. Poi sul profilo Instagram di Basciano sono comparse le risposte.

Leonardo D’Erasmo, avvocato di Alessandro Basciano, ha scritto: “Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane”.

Poi lo stesso Alessandro Basciano ha aggiunto: “Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare). Visto che non ha rispettato lei in primis. Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria”.

“Appena ci sarà il momento giusto – ha scritto ancora Basciano – dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questoo è poco ma sicuro. Ps. Da persona innamorata mi prendo la responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse son calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente”.

