Sophie Codegoni, non è un bel periodo. È finita con Alessandro Basciano, il papà di sua figlia Celine Blue. La separazione dal compagno conosciuto nella Casa del GF Vip è stata ed è molto dolorosa e infatti, alcuni giorni fa, quando ha ufficializzato la notizia su Instagram, non ha nascosto di essere “a pezzi”. Si è parlato di tradimento, che lui ha negato, ma i veri motivi dell’addio non sono dati da sapere. L’influencer è però tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare il delicato momento che sta vivendo.

Un’intervista, questa nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5, che dicono persone a lei vicine sarebbe stata concordata prima della Storia social con cui l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip rompesse ufficialmente con il dj e collega di quelle stesse esperienze in tv. Certo è che l’attenzione su questa coppia è altissima in questo preciso momento e i fan dei ‘Basciagoni’ ora sono divisi.

Sophie Codegoni riempita di critiche per la figlia: foto

Ma come detto anche a Casa Chi, dove è scoppiata a piangere in diretta, Sophie Codegoni sta anche cercando di lavorare e distrarsi nonostante i pensieri e nelle ultime Storie eccola a cena con gli amici tra cui Alberto De Pisis, ex gieffino che, nelle scorse ore, ha conosciuto la piccola Celine.

E uno dei momenti che più l’ha divertita è stato quello, ovviamente ripreso, in cui Alberto De Pisis ha provato a tenere in braccio la bambina, che si guardava curiosa intorno. “Oddio ha fatto un sobbalzo, cosa faccio? Forse ha fatto il ruttino… o era singhiozzo?”, ha detto tra le risate in sottofondo della mamma. Anche nell’ultimo post con lei c’è la figlia, 5 mesi, ma questa volta i fan si sono rivoltati.

Molti hanno criticato le foto in cui Sophie Codegoni sta sponsorizzando una borsa e in braccio tiene anche Celine che, a loro avviso, non è proprio in una posa consona per una bambina così piccola. E non hanno perso occasione per farglielo notare: “Mamma mia, ma come la tiene? Sembra una borsa”, “Povera bambina…”, “Invece di pensare alla borsa, guarda come tieni in braccio tua figlia”, si legge tra i tanti commenti. Lei non ha proferito parola, ma tanti altri hanno preso le sue difese.