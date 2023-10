Non si spegne l’attenzione mediatica intorno a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a pochi giorni dall’annuncio della separazione ecco che la modella ed ex gieffina è pronta a rivelare altri retroscena sulla fine della storia con il compagno da cui, nei mesi scorsi, ha avuto una figlia. Lo farà a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. L’annuncio, come detto, era arrivato nei giorni scorsi. “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita”.

“Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”. Motivi gravi che non erano stati inizialmente rivelati.





Sophie Codegoni, a Verissimo la verità sull’addio a Basciano

Ma tali da costringerla ad una scelta dolorosa: “Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”. Ora, da Silvia Toffanin, si scriverà un nuovo capitolo di questa storia. Eppure il pubblico ha già dato la sua sentenza: “Aveva ragione Fabrizio Corona”.

Il riferimento è alle frasi al vetriolo che l’ex re dei paparazzi aveva riservato alla famiglia Codegoni: “mamma e figlia si vendono per due soldi”. E ancora: “Certo è di un tempismo perfetto, facile passare da vittima in cerca di riflettori”. Insomma gli hater si sono scatenati sotto al post della trasmissione con l’annuncio di Sophie come ospite. “I momenti delicati sono ben altro”.

“Non due ragazzini che hanno di nuovo organizzato un ennesimo siparietto per racimolare altri soldini senza dignità. Mi dispiace solo per la bambina. Che mondo ridicolo e vuoto è il vostro”. Ma c’è anche chi la difende: ““Mi vergogno di vedere donne comandate da una persona a scrivere cose bruttissime su una ragazza in questo momento qualsiasi cosa fanno dovremmo stare zitti invece fate la gara a chi butta più fango vergognatevi usato il vostro cervello no quello che vi consiglia la massa”.