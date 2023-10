Tu si que vales, la puntata di ieri lascia strascichi pesanti: la scoperta poco fa. Ieri è andato in onda l’ennesimo teatro tra Sabrina Ferilli e il pupazzo Giovannino. Giovannino è entrato in studio sulle note della canzone I want to break free dei Queen, portandosi dietro l’aspirapolvere. Quindi si è recato da Sabrina Ferilli per stuzzicarla come al solito: “Vedi? Io pulisco mentre faccio lo show. Ora lo fai tu”.

L’attrice ha replicato: “Ma chi te l’ha detto, non mi interessa pulire adesso qua”. E il personaggio ha insistito: “Ma come, tu sei Sabrina Ferilli, donna dai mille ruoli. Tu sei stipendiata da me, lo devi fare”. Parole che hanno scatenato la reazione di Sabrina Ferilli e le risate del pubblico in studio. Eppure non è bastato a Maria De Filippi.





Tu sì que vales ko nella gara degli ascolti di sabato 14 ottobre

Racconta Davide Maggio come Tu si que vales sia finita ko nella gara degli ascolti di sabato 14 ottobre. Nella serata di ieri, su Rai1 – dalle 20.46 alle 22.38 – la partita di qualificazione ad Euro2024 Italia-Malta ha conquistato 5.658.000 spettatori pari al 31.2% di share (pre e post nel complesso: 3.638.000 – 21.3%, nel dettaglio primo tempo: 6.126.000 – 33.4%, secondo tempo: 5.197.000 – 29%). Su Canale5 – dalle 21.30 alle 0.54 – Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.940.000 spettatori con uno share del 29.7% (Bunanotte: 1.246.000 – 24.1%).

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 747.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 L’era glaciale 5 – In rotta di collisione ha intrattenuto 703.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Italic, carattere italiano raggiunge 461.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Rocky IV totalizza un a.m. di 411.000 spettatori (2.55%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 793.000 spettatori con il 4.6%. Su Tv8 – dalle 20.16 all’1.20 – 4 Ristoranti è seguito da 290.000 spettatori (2.1%).

Sul Nove Faking It – Bugie o verità? segna 241.000 spettatori (1.4%), nella prima puntata, e 208.000 spettatori (2.3%), nella seconda puntata. Sul 20 Romeo deve morire arriva a 257.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Narcos Messico ha raggiunto 86.000 spettatori (0.5%). Su Iris L’uomo di neve ha raggiunto 342.000 spettatori (2.2%). Su Rai Premium Blanca segna 230.000 spettatori e l’1.4%.