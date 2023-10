Emma Marrone scoppia in lacrime. I fan non possono che gioire insieme alla cantante per il nuovo debutto dell’album “Souvenir“. Un successo dietro l’altro per Emma Marrone che non poteva che dedicare al padre scomparso una canzone che ovviamente fa parte dei brani del nuovo album. La canzone in questione fa emozionare tutti e si intitola “Intervallo”. E a tal proposito, l’artista si è fatta cogliere dall’emozione davanti a tutti in un momento ben preciso.

Emma Marrone in lacrime. Una perdita dolorosissima in seguito alla scomparsa del padre amatissimo: la cantante ha vissuto il lutto solo un anno fa e il dolore stenta ad andare via. Ne avrebbe parlato senza alcun timore di ammettere la propria fragilità: “Ho scritto INTERVALLO dedicata a mio papà. Nel ritornello scrivo ‘e mentre tu sei già arrivato io sono a metà strada’. Ed è la storia di quella notte che è andato via mentre ero a Roma”.

Emma Marrone in lacrime. Un momento particolare quello del fimacopie del nuovo album: è successo tutto all’improvviso

Emma Marrone ancora una volta ha trovato la forza di reagire nella passione più grande, quella per la musica. Un brano dedicato al padre è la prova tangibile di un dolore che se cantato può in qualche modo esprimersi, liberarsi. “Ciao Papo, buon compleanno. Mi manchi da morire. Qui non è facile senza di te. Ci sono giorni, ad essere sincera, che è proprio una m*rda. Ma non si molla mai. Qui eravamo a Tokyo. Ero felice e non lo sapevo”.

Questo il messaggio scritto da Emma Marrone in occasione di quello che sarebbe stato il giorno del compleanno dell’amato papà, ovvero il 19 settembre. Attualmente l’artista è impegnata in un giro d’Italia proprio in occasione del firmacopie per i fan del nuovo album. Un momento, questo, che sembra averla messa nuovamente faccia a faccia con la dolorosa perdita.

la sua commozione il modo in cui si scusa con quel ragazzo la delicatezza e la purezza di questo momento boh sono in lacrime per mille motivi diversi pic.twitter.com/SskYe1CQmu — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) October 14, 2023

È accaduto, infatti, che proprio nel bel mezzo del firmacopie, è partita la canzone “Intervallo“. Emma Marrone a questo punto non è riuscita a trattenere le lacrime colta dall’emozione troppo forte. Asciugandosi le lacrime, l’artista ha poi rivolto lo sguardo verso il cielo con le mani giunte. Davanti a lei un fan che ha assistito alla scena emozionante a cui Emma ha rivolto le scuse per averlo fatto aspettare qualche minuto.