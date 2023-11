Tu sì que vales, standing ovation dopo le parole del giurato. Puntate da record di ascolti, successo e applausi del pubblico: questo lo scenario che durante le messe in onda del programma continua ad alzare l’asticella delle aspettative. E questo accade soprattutto davanti a esibizioni che lasciano il fiato in sospeso. È accaduto al duo in gara che ha dato prova per l’ennesima volta della propria bravura. A restare incantato, soprattutto Gerry Scotti che dopo aver assistito allo spettacolo ha lanciato il suo appello davanti alle telecamere e al pubblico ancora positivamente rapito dalla performance.

L’appello di Gerry Scotti a Tu sì que vales dopo l’esibizione, applausi per i concorrenti. Non una, ma due occasioni per dimostrare al pubblico la loro bravura: i Duo Just Two Men lasciano i presenti senza parole. Grazie alla clessidra concessa da Gerry Scotti, gli artisti hanno avuto la possibilità di esibirsi due volte sul palco nel corso della settima puntata del programma.

L’appello di Gerry Scotti a Tu sì que vales dopo l’esibizione dei Duo Just Two

Gerry Scotti è rimasto incantato e ha dunque sottolineato la bravura dei due con parole sincere rivolte al pubblico presente in studio: “Vorrei raccontavi un fatto che mi è accaduto stando seduto su quella sedia. Ho provato a riguardare questa esibizione in tutti i suoi istanti ed ho notato che questi due ragazzi ucraini hanno fatto gli stessi sguardi e sorrisi, le stesse smorfie, teso gli stessi muscoli e sbuffato e respirato nel medesimo istante della prima esibizione”.

E ancora: “Ciò vuol dire che per arrivare a questo livello di preparazione hanno passato anni di sacrifici e fatica, rinunciando a tantissime cose nella loro vita. E allora diamo loro questa grande soddisfazione“. Per il duo di artisti non poteva dunque che arrivare la standing ovation con voti tutti puntati al sì al 100%. Entisiasta anche la presidente di giuria: “Bravi! Ne valeva la pena”.

Ma la puntata, come detto all’inizio, è stata densa di colpi di scena anche in negativo per alcuni concorrenti. A deludere le esibizioni di Massimo Lippa che si è cimentato nell’interpretazione di L’emozione non ha voce, e come quella di Alessandro Tursi, che purtroppo non è riuscito a dare il meglio di se stesso in quanto colpito da un calo di voce. Come si usual dire in certi casi, l’importante è partecipare.