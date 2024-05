Importante svolta per Ilary Blasi, infatti il suo ritorno in tv sarebbe ormai ad un passo insieme ad Alvin. Sarebbe stata scelta per un programma molto apprezzato dagli italiani e con lei lavorerebbe uno dei suoi più stretti collaboratori. Si tratterebbe di un’esperienza completamente nuova per la conduttrice, che farebbe di tutto per prendersi una sorta di rivincita.

Quest’anno non è stata scelta infatti per la conduzione dell’Isola dei Famosi, affidata a Vladimir Luxuria, ma Ilary Blasi sarebbe ugualmente pronta per il suo ritorno in tv in grande stile. Questa trasmissione, in onda nei prossimi mesi, tiene normalmente incollati davanti al piccolo schermo milioni di italiani, e sostituirebbe un’altra collega altrettanto importante.

Ilary Blasi, pronto il suo ritorno in tv: dove la vedremo

A rivelare tutto su Ilary Blasi, in procinto di fare questo ritorno in tv tanto atteso, ci ha pensato Il Fatto Quotidiano. I rumor la danno vicinissima a lavorare in compagnia di Alvin, suo ex inviato dell’Isola dei Famosi e che in questa edizione è stato sostituito da Elenoire Casalegno. Ma i due starebbero per formare nuovamente la coppia lavorativa tanto amata.

Ecco dunque cosa faranno Ilary e Alvin, salvo colpi di scena: “Ilary Blasi e Alvin, a meno di sorprese last minute, tornano assieme. Stavolta sullo stesso palco e non a distanza come conduttore e inviato per condurre la nuova edizione di Battiti Live“. Lei prenderebbe il posto di Elisabetta Gregoraci, ormai passata alla Rai, e presenterebbe il programma musicale su Canale 5 invece che su Italia 1.

Inoltre, non dovrebbe più esserci a Battiti Live nemmeno Mariasole Pollio, infatti le interviste nel dietro le quinte del programma potrebbero essere affidate a Rebecca Staffelli, reduce dal Grande Fratello.