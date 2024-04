Situazione sempre più incandescente tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni di queste ore, l’ex calciatore della Roma starebbe per tornare alla carica sui tradimenti della conduttrice rivelando qualcosa di ancora più scabroso. Infatti, si è tanto parlato in questi mesi di Cristiano Iovino, ritenuto un amante della donna.

Ma ora ci sarebbe dell’altro dietro e Francesco Totti starebbe preparando tutte le prove per inchiodare Ilary Blasi sui presunti tradimenti. La battaglia nell’aula di tribunale si preannuncia ancora più scoppiettante del previsto e ora c’è da aspettare sicuramente una reazione da parte dell’ex moglie. Tra di loro i rapporti stanno diventando ogni giorno più conflittuali.

Leggi anche: “Lo abbiamo fatto a casa mia”. Francesco Totti, la famosa vuota il sacco sul loro flirt





Francesco Totti, ad Ilari Blasi la nuova accusa sui tradimenti

Francesco Totti sarebbe pronto a vuotare il sacco su Ilary Blasi e sui suoi tradimenti in occasione della prossima udienza in tribunale sul divorzio, programma per il prossimo 31 maggio. A parlarne è stato il settimanale Gente, infatti l’ex capitano giallorosso avrebbe racimolato delle prove, relative ad un altro uomo con il quale lei avrebbe intrattenuto una relazione mentre era sposata con lui.

Il 31 maggio ci sarà la deposizione dell’elenco dei nomi dei testimoni, chiamati in causa da entrambe le parti. La lotta giudiziaria si concluderà con l’individuazione della responsabilità, ovvero chi dei due abbia provocato in primis la fine delle nozze. Chi risulterà ‘colpevole’, dovrà dunque risarcire l’ex. Oltre a Cristiano Iovino, per Totti ci sarebbe un altro uomo, il cui nome non è ancora emerso, che sarebbe stato amante di Ilary.

Invece Ilary Blasi ha un’altra teoria, ovvero che sia stato Totti ad avere una relazione extraconiugale per primo con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, dunque a risarcirlo dovrebbe essere l’uomo stando alla sua opinione. Saranno settimane davvero intense.