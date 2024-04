Dopo le prime rivelazioni a gennaio ospite di Monica Setta a “Storia di Donne al bivio”, la show girl delusa torna a parlare pubblicamente del flirt avuto anni fa con Francesco Totti, e finito malissimo. Stavolta la protagonista racconta veramente tutto di quello che c’è stato tra lei e l’ex capitano della Roma. Rivelazioni clamorose. Una bomba sul pupone che arriva nel mezzo della causa di divorzio con Ilary Blasi.

Nuove dichiarazioni della famosa sul suo presunto rapporto d’amore con Francesco Totti. Prima di tutto la protagonista spiega perché ha deciso di vuotare il sacco solo ora: “Ho avuto paura all’inizio, è vero. In tutti questi anni mi sono presa solo insulti, parole irripetibili da parte dei tifosi della Roma e sono stata etichettata come una bugiarda sia da Ilary sia da Francesco, quando da quest’ultimo, in particolare, mi sarei aspettata invece un ringraziamento. Sì, un grazie per essere stata zitta, discreta, un grazie per avere difeso la sua vita e il suo matrimonio, con il mio silenzio e, invece, ecco come sono stata ripagata”.

Totti nei guai, la presunta ex fiamma del Pupone racconta tutto sul loro flirt

A parlare è Flavia Vento. Le sue confessioni sono state raccolte dal settimanale Di Più. I due si conobbero nel 2001: “Io avevo ventiquattro anni, ero la ragazza sotto il tavolino del programma televisivo Libero, di Teo Mammucari. Francesco aveva venticinque anni, era il capitano della Roma dello scudetto. Ci siamo incontrati in una festa, appena mi ha visto mi ha subito chiesto il numero di telefono. Mi chiamò la sera stessa e poi siamo andati a prendere un gelato in Prati, un quartiere elegante di Roma. Da quella sera è iniziata una relazione tra noi, una cosa bella, fresca, tra ragazzi”.

Vento e Totti si rincontrano poi nel 2005, in quella occasione la passione fu travolgente. “Fu un incontro casuale. Eravamo in un ristorante a Trastevere. Io a un tavolo con alcuni amici, lui a un altro”.

Ci fu un dopocena: “Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Tra noi c’era un’alchimia fisica e mentale molto forte”.

La delusione di Vento per come è finita: “Ero convinta che non sarebbe finita lì, che Francesco sarebbe stato in crisi all’idea di sposarsi. Invece non mi è arrivato neanche un messaggio e anche io, ferita, non l’ho più cercato. Mi sono sentita usata, non me lo meritavo”.