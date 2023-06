Temptation Island ha visto partorire solamente la prima puntata, ma il pubblico è già in estasi con le storie delle coppie. E indubbiamente Isabella Recalcati è una delle maggiori protagoniste del reality show di Filippo Bisciglia. Lei è fidanzata con Manu e provengono da delle realtà economiche differenti, infatti lui è originario di un quartiere popolare mentre lei è sempre stata nel centro della città di Milano. E vogliono capire se sono fatti l’uno per l’altra per proseguire senza intoppi la relazione.

Ma adesso è emerso qualcosa di clamorosa sulla concorrente di Temptation Island. Isabella Recalcati avrebbe infatti ben altri obiettivi nella sua mente, come ha affermato una persona che afferma di sapere le sue reali intenzioni. E questa giovane ha deciso di rilasciare anche un’intervista a Fanpage, dove ha raccontato cosa pensa della 26enne e soprattutto cosa potrà succedere prossimamente.

Temptation Island, clamorose segnalazioni su Isabella Recalcati

Chi ha deciso di parlare di Temptation Island e di Isabella Recalcati è stata Giusi Alemanno, la quale inizialmente ha subito confermato una mossa fatta dalla concorrente prima di partecipare: “Lui ha raccontato al mio compagno che non aveva compilato alcun format per partecipare, ma era stata Isabella a fare tutto. Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare”.

Successivamente Alemanno ha aggiunto a Fanpage: “Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv”. Questa ragazza che in anteprima ha fornito queste clamorose notizie su Isabella ha anche ipotizzato che lui non si presenterà al falò di confronto. Ma non è tutto perché la Recalcati sarebbe andata a Temptation per poi separarsi da Manu e immergersi in un’altra avventura televisiva.

Questa l’ultima pazzesca affermazione su Isabella Recalcati: “Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv. Secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e Donne o il Grande Fratello“. Staremo a vedere se andrà davvero così o no.