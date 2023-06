Nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno Serena Bortone ha avuto come ospite Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano. Una presenza che se da una parte ha strappato applausi, dall’altra ha fatto storcere il naso. Ne sono dimostrazione i commenti piovuti sulla pagina Instagram del programma di Serena Bortoni dai quali si evince la sensazione di un pubblico del tutto spaccato. Scrive un utente: “Molto interessante Jasmine Carrisi”.

“Buona e dotata naturalmente di adolescenziale ingenuità autentica, mi e tanto piaciuta la sua naturale fotografia di sé stessa è adorabile se si pensa il suo percorso no proprio semplice e nonostante ciò molto autentica!”. E ancora: “Sulle ospitate noto che in tutte le trasmissioni girano le stesse persone, a “domenica in” non ne parliamo”.





Oggi è un altro giorno, Jasmine Carrisi parla di Romina Power

“Su Jasmine, non ammetto che si offenda una ragazza con parole così brutte, può piacere o no, si può anche dirlo ma come opinione senza aggiungere altro”. Jasmine, più che altro, si è lasciata andare a confessioni importanti. Serena Bortone ha chiesto anche in che rapporto è con Romina Power: “Con Romina Power non ho un rapporto ma lavora con mio padre ed è la mamma delle mie sorelle”.

“Penso che abbiano costruito una bella famiglia e una bella carriera insieme a mio padre ma non fa parte del mio nucleo”. Del resto era cosa già nota. Rispondendo, tempo fa, a come avesse affrontato il gossip legato al triangolo formato da Al Bano, Romina e Loredana Lecciso aveva detto: “Non l’ho vissuta benissimo la situazione”.

“Mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Se dovevano essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”