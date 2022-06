Televisione in lutto. L’attrice è morta annegata: ancora giallo sulle cause. Aveva 61 anni

Televisione in lutto, morta Mary Mara. L’attrice si è spenta in modo drammatico, lasciando tutti nello sconcerto. La donna aveva 61 anni ed è deceduta a causa di un destino troppo negativo, che l’ha strappata via dalla vita. La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo, visto che lei era molto apprezzata per essere stata protagonista in diverse serie di enorme successo. Purtroppo, stando a quanto è emerso fino a questo momento, è scomparsa a causa di un annegamento all’interno di un fiume.

Televisione in lutto, morta Mary Mara: l’attrice è annegata

Televisione in lutto, morta Mary Mara per annegamento nella giornata del 26 giugno ma soltanto ora stanno venendo fuori maggiori informazioni. Il portavoce dell’attrice, che ha recitato in Lost, Law & Order e Dexter per citare alcune serie televisive, ha affermato a Fox News Digital che la donna è scomparsa a New York al St. Lawrence River: “Il corpo di Mary è stato trovato questa mattina nel suo amato fiume St. Lawrence. È annegata mentre nuotava”. E poi l’ha riempita di tantissimi complimenti.

Il portavoce dell’attrice Mary Mara ha aggiunto: “Mary è stata una delle migliori attrici che abbia mai incontrato. Aveva un fantastico senso dell’umorismo e una visione unica della vita. Ricordo ancora la prima volta che l’ho vista sul palco in ‘Mad Forest’ nel ‘92. Era assolutamente accattivante, molto amata e ci mancherà”. Mentre la polizia ha comunicato: “La vittima è stata identificata come Mary T. Mara, 61 anni, di Cape Vincent, New York. Il suo corpo non mostrerebbe segni di violenza. Si è in attesa di autopsia per determinare la causa ufficiale della morte”.

Mary Mara ha lavorato con grandissimi suoi colleghi, infatti si ricordano apparizioni insieme a gente del calibro di Sandra Bullock, John Travolta e Michale J. Fox. Lei è stata protagonista anche in E.R. – Medici in prima linea e Shameless. La perdita improvvisa di questa bravissima attrice ha lasciato davvero tutti sconvolti, anche perché il modo in cui è deceduta è stato davvero improvviso.

