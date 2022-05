Televisione in lutto per la morte dell’attore Andy Devine. Una notizia davvero inaspettata per il pubblico, visti i dettagli che stanno emergendo in queste ore. Infatti, l’uomo sarebbe deceduto addirittura il 27 gennaio scorso, ma solamente adesso è stata annunciata pubblicamente la notizia della sua dipartita. Dunque, tutti hanno appreso la tragica novità solamente 4 mesi dopo la sua scomparsa. Indimenticabile soprattutto uno dei suoi ruoli, passato alla storia del piccolo schermo.

Dunque, la televisione è in lutto e piange la morte di Andy Devine. Recentemente la tv era stata colpita da un’altra perdita con il decesso di Liz Sheridan. Stando a quanto raccontato, le cause del decesso sarebbero naturali e non ci sarebbero indizi che possano far ipotizzare altre tesi. Una vita dedicata al piccolo schermo e il pubblico non potrà mai dimenticare le sue magistrali interpretazioni. Impossibile scordare il personaggio della bizzarra vicina di casa del protagonista della serie ALF.





Televisione in lutto, Andy Devine è morto

A rivelare tutti i dettagli su questo lutto nella televisione con la morte di Andy Devine è stato il giornale The Mirror. Allo stato attuale non è stato possibile apprendere quale sia stata la causa del suo decesso, avvenuto all’età di 79 anni. In passato aveva subito purtroppo di problematiche legate all’abuso di alcol. Molto riservato, non si è mai saputo molto sulla sua vita sentimentale, quindi non si è a conoscenza di un ipotetico suo matrimonio o della possibilità che abbia avuto dei figli in questi anni.

Andy Devine era famoso per essere stato Shadrach Dingle nella soap opera degli Stati Uniti, Emmerdale. Ha recitato in questa soap televisiva dal 2000 al 2010 e in tantissimi lo avevano amato per quel suo ruolo importante. Inoltre, era anche stato protagonista nella serie Russell T Davies Queer As Folk di Channel 4 e in Doctor Who, Frontier in Space. Qui è stato la guardia draconiana in alcuni episodi della stessa. Una vita costellata comunque di successi professionali, che lo hanno reso celebre.

Quando la notizia della morte di Andy Devine si è diffusa ovunque, in tanti gli hanno detto addio. Tra i numerosi messaggi, è spiccato quello di un utente su Twitter: “Te ne sei andato troppo presto. Che leggenda, riposa in pace Andy Devine”. Probabilmente nelle prossime ore potrebbero essere forniti ulteriori particolari sulle cause della sua morte.

