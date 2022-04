La televisione è in lutto per la morte di un’attrice, grande protagonista in serie di successo. La notizia della sua scomparsa ha fatto immediatamente il giro del mondo e tutti ora la stanno piangendo. Un dolore difficile da superare in tempi brevi, soprattutto per la sua carissima amica Amanda, che è stata la prima ad annunciare con enorme dispiacere che la donna non era più tra noi. E proprio l’amica ha voluto anche fornire qualche dettaglio in più su come è avvenuto il decesso.

Infatti, l’attrice della tv è deceduta mentre stava dormendo, quindi se n’è andata per sempre in modo sereno. Stando a quanto raccontato, le cause del decesso sarebbero naturali e non ci sarebbero indizi che possano far ipotizzare altre tesi. Una vita dedicata al piccolo schermo e il pubblico non potrà mai dimenticare le sue magistrali interpretazioni. Sarà davvero impossibile sostituire una donna del genere nel panorama televisivo e i suoi lavori resteranno impressi nella memoria di tutti.





Televisione in lutto, morta l’attrice Liz Sheridan

A morire è stata l’attrice Liz Sheridan, che aveva 93 anni. Impossibile scordare il personaggio della bizzarra vicina di casa del protagonista della serie ‘ALF’. Qui ha recitato dal 1986 al 1990. Ma è successivamente che è diventata ancora di più una star incontrastata del piccolo schermo grazie alla serie ‘Seinfeld’. Ha iniziato a lavorare qui dal secondo episodio ed è stata artefice di recitazioni magistrali fino al 1998, quando la serie si è interrotta. Ma nella sua carriera professionale Liz Sheridan era stata anche un’ottima ballerina.

Liz Sheridan è stata infatti impegnata anche nel musical ‘Happy End’ e ha lavorato quindi al fianco di colleghi strepitosi come Christopher Lloyd e Meryl Streep. Inoltre, ha anche voluto scrivere un interessantissimo libro e qui ha svelato tutti i contorni della sua particolare relazione sentimentale con James Dean. Era nata il 10 aprile del 1929, quindi solamente pochi giorni aveva festeggiato il 93esimo compleanno. Era originaria della città di Rye, New York, negli Stati Uniti.

Liz Sheridan era figlia del pianista classico Frank Sheridan e della cantante Elizabeth Poole-Jones. Il decesso è arrivato nella città di New York, cinque giorni dopo il suo compleanno. E gli organi di informazione hanno sottolineato che proprio alcune settimane fa era deceduta un’altra protagonista di ‘Seinfeld’, l’attrice Estelle Harris, che era la mamma del personaggio George Costanza.

“Che brutta notizia”. Lutto nel giornalismo italiano, addio a una delle migliori firme del settore