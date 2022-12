Sono giorni pieni di emozioni per Antonella Fiordelisi al GF Vip. La storia fatta di alti e bassi con Edoardo Donnamaria tiene spesso banco anche durante le dirette. I due erano arrivati a lasciarsi dopo l’ennesima litigata. In più di un’occasione Edoardo Donnamaria ha mostrato forti dubbi sul comportamento della fidanzata Antonella Fiordelisi che dal canto suo ha provocato il suo compagno coi suoi atteggiamenti non in linea con i suoi discorsi. “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti, a me questa cosa non fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me”, lo sfogo di Edoardo Donnamaria a Tavassi.

Quindi è arrivata la decisione della spadista di troncare la relazione: “In questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti, anche oggi. Mi sono sentita mancata di rispetto… io preferisco che ognuno stia dalla sua parte, quindi fai il tuo percorso e nulla… ti volevo dire questo”. “Siamo perfettamente d’accordo: solo questo mi dovevi dire?”, è stata la risposta gelida di Edoardo Donnamaria.

GF Vip, Antonella Fiordelisi rischia di violare il regolamento

Un epilogo del rapporto che è durato poco dal momento che e nuovamente scoppiata la passione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tanto che la regia del GF Vip ha dovuto staccare l’inquadratura e staccare i microfoni poiché la scena era troppo spinta da mandare in onda. E ora si accende un’altra polemica sulla spadista. Le telecamere del reality hanno ripreso una discussione tra lei e Dana Saber, la nuova concorrente entrata in casa nella puntata del 19 dicembre.

Antonella Fiordelisi ha provato a violare il regolamento e prontamente gli autori hanno chiamato in confessionale Dana Saber. In sostanza la spadista avrebbe chiesto alla nuova vippona il nome del concorrente più amato dal pubblico. Sebbene le due fossero sotto le coperte si è sentito tutto perché i microfoni erano aperti e il GF Vip è stato costretto a richiamare in confessionale Dana Saber ricordandole che per regolamento è severamente vietato parlare di eventi o argomenti esterni alla casa del GF Vip.

Probabilmente per Antonella Fiordelisi ci sarà una dura reprimenda perché quello che ha fatto rischia di violare il regolamento del reality. Intanto Dana Saber si subito fatta conoscere in casa litigando con Patrizia Rossetti. La nuova entrata ha spiegato a Patrizia di avere lavato i piatti proprio come ha fatto lei. Rossetti è apparsa dubbiosa: “Non ci crediamo, stamattina non c’eri Dana perdonami, è dalle 09:30 che siamo qua”. Da lì alla lite, il passo è stato breve.