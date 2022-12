Notte di passione al GF Vip 7. Protagonisti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i due fidanzatini della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Gli ultimi giorni sono stati molto pesanti per i due, che alla fine hanno deciso di chiudere la relazione e proseguire il percorso in solitaria.

A scatenare le continue liti la gelosia di Antonella nei confronti di Edoardo. Soprattutto per l’amicizia che lo lega a Oriana Marzoli, l’ex flirt di Antonino Spinalbese – che in queste ore ha lanciato una bomba sull’ex Belen Rodriguez – una vicinanza che ha scatenato la furia dell’ex schermitrice campana. Grandi effusioni, amore e notti di passione sono andati a braccetto con discussioni, litigate e rotture.

Leggi anche: “Stop, finisce così”. GF Vip 7, bomba su Donnamaria e Antonella, è successo a letto





Notte di passione al GF Vip tra Antonella ed Edoardo Donnamaria

In più di un’occasione Edoardo Donnamaria ha mostrato forti dubbi sul comportamento della fidanzata Antonella Fiordelisi che dal canto suo ha provocato il suo compagno coi suoi atteggiamenti non in linea con i suoi discorsi. “Se deve essere così, a me così non va. Ogni volta faccio lo sforzo di andare da lei e chiarire. Ma tanto poi torniamo sempre sugli stessi punti, a me questa cosa non fa stare bene. Questi suoi comportamenti non vanno bene per me”, lo sfogo di Edoardo Donnamaria a Tavassi.

Poi la decisione di Antonella di troncare la relazione. “In questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti, anche oggi. Mi sono sentita mancata di rispetto… io preferisco che ognuno stia dalla sua parte, quindi fai il tuo percorso e nulla… ti volevo dire questo”, le parole di Antonella Fiordelisi a Edoardo. “Siamo perfettamente d’accordo: solo questo mi dovevi dire?”, è stata la risposta gelida del volto di Forum. Ma la rottura è durata pochissimo, perché appena 24 ore tra i due è scoppiata la passione.

Antonella ed Edoardo hanno trascorso una notte di passione costringendo la regia del GF Vip 7 a censurare la scena, spegnere i microfoni e cambiare inquadratura. Una scena troppo spinta da mandare in onda e per questo motivo il GF Vip ha preferito censurare ed evitare di mostrare la scena. L’inquadratura è tornata più tardi, quando i due si trovavano a letto a coccolarsi e giurarsi amore eterno.