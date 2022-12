GF Vip, Antonella Fiordelisi ancora nell’occhio del ciclone. La modella campana ormai è diventata protagonista indiscussa dentro la Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Sia la sua storia con Edoardo Donnamaria, sia il suo rapporto con gli altri inquilini è spesso al centro di discussioni e polemiche. Il pubblico non gliene passa una e lei, va detto, non fa nulla per non essere al centro dell’attenzione. Recentemente ne ha combinate un’altra delle sue in cucina.

Antonella Fiordelisi ha infatti mangiato del cibo assaggiandolo con un mestolo direttamente dalla pentola. Subito dal web sono piovuti commenti negativi del tipo: “Disgustoso”, “Che schifo”, “Ecco, per ste cose potrei seriamente inca*** come una iena”, “Una cosa che non sopporto”. E ancora: “Oltre lo schifo, ma almeno poi cambia il cucchiaio? Rispetto per gli altri zero”. Nonostante le numerose critiche la spadaccina continua a ricevere aerei con messaggi di suoi sostenitori.

Leggi anche: “Ma che schifo è?”. GF Vip 7, ira contro Antonella Fiordelisi: il gesto ‘choc’ in cucina





La frase choc di Antonella Fiordelisi

Dopo aver litigato con Oriana Marzoli, poi con Edoardo Tavassi e dopo essersi lasciata con Edoardo Donnamaria, salvo tornare con lui, Antonella Fiordelisi sta vivendo giornate intense. L’ex naufrago ha detto che la coinquilina non è così forto come sembra e alle nomination rischierebbe di uscire. In ogni caso, anche se i sondaggi indicano Antonella come il personaggio preferito dal pubblico, il suo stato d’animo non è proprio al top.

Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi ha ricevuto un bel messaggio dalle sue sostenitrici: “Tutte noi ti vogliamo come amica”. “Che bella frase!” ha esclamato lei. Poi in un altro messaggio c’era scritto “ED no silenzi & paure fidati di AF”. Un messaggio che, però, è stato commentato con una riflessione che ha scioccato molti telespettatori: “Ma meno male che ci siete voi. Sennò io qua ero già depressa, mi suicidavo”.

“Ma menomale che ci siete voi, che io sennò qua ero già depressa, mi suicidavo”



No vabbè, lei è proprio imbarazzante 🥶#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/gisCbmVDHX — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

In tanti hanno criticato ferocemente Antonella Fiordelisi. C’è chi ha scritto: “Che messaggi che fate passare, pessima” oppure “No, vabbè, senza parole”. Poi c’è chi ha commentato: “Lei è sempre inopportuna, sempre” o “Non perde mai l’occasione per rendersi ridicola” e “Basta, fuori!”. Insomma Antonella finisce di nuovo nell’occhio del ciclone. E voi cosa ne pensate? Ha esagerato?

“Sono andati oltre, vergogna”. GF Vip 7, Antonella e Donnamaria da censura: è polemica