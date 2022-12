Bufera al GF Vip 7 su Antonella Fiordelisi. A poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini, in programma lunedì 19 dicembre, la concorrente ha fatto scoppiate una polemica a causa di un gesto considerato disgustoso da molti utenti. Lei ovviamente non è a conoscenza di questo attacco sferrato da una larga fetta di pubblico, così come ne sono all’oscuro anche gli altri gieffini. Questi ultimi non hanno assistito direttamente all’episodio, ma se informati potrebbero davvero arrabbiarsi.

Dunque, nella casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha fatto davvero innervosire quasi tutti. Qualche giorno fa Oriana e Antonella hanno avuto un furibondo litigio. Un acceso confronto iniziato con un “Bugiarda” a cui la modella originaria di Salerno ha replicato: “Prendi una camomilla, è una falsa, mi ha sempre sparlato dietro facendo l’amica, l’ha fatto anche con Sarah”. “Non sei stata una brava amica, egoista!”, e davanti a queste parole anche l’incursione di Giaele De Donà: “Sono venti giorni che mi manda frecciatine provocazioni, sento che parla di me alle mie spalle“.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi nella bufera per un suo gesto

C’è anche un video postato dai telespettatori del GF Vip 7, che mette nel mirino Antonella Fiordelisi. A raffica sono arrivati commenti scandalizzati del pubblico, che si augura non debba assistere mai più ad un scena simile. La vippona, forse dimenticandosi del fatto che sia lì insieme a tantissima altra gente, ha commesso un’ingenuità mentre si trovava in cucina. E il disgusto e il ribrezzo hanno preso il sopravvento, con gli utenti che hanno deciso di attaccarla in maniera davvero durissima.

Entrando nei dettagli dell’accaduto, Antonella Fiordelisi ha mangiato del cibo assaggiandolo con un mestolo direttamente dalla pentola. Ovviamente un atteggiamento che non è piaciuto affatto al pubblico, che ha visto in lei tanta maleducazione. Ma non solo, perché c’è stata anche una sensazione di disgusto da parte di molti, che non vorrebbero mai vedere immagini del genere. Andiamo a vedere nel concreto che tipo di parole è stato utilizzato nei confronti dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Queste le principali reazioni: “Disgustoso”, “Che schifo”, “Ecco, per ste cose potrei seriamente inca*** come una iena”, “Una cosa che non sopporto”. E ancora: “Oltre lo schifo, ma almeno poi cambia il cucchiaio? Rispetto per gli altri zero”, “Quanto mi disgusta questa ragazza”.