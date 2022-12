Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono resi protagonisti di un altro momento hot. Occhi puntati solo su di loro, con il pubblico che è rimasto spiazzato davanti a quelle immagini che hanno sfidato la censura. Le telecamere del reality show hanno indugiato sulla coppia, che dopo un breve periodo di crisi nella casa più spiata d’Italia sono ritornati ancora più affiatati. Il video postato sul web è diventato virale in pochissimo tempo e ora non si fa altro che parlare dei Donnalisi.

Nelle scorse ore il GF Vip 7 è diventato a luci rosse con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria in versione hot. Intanto, Antonella nel tragitto verso il letto ha incontrato Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ovvero i due che l’hanno nominata. A quel punto la Fiordelisi è sbottata: “Fai il buffone e basta in puntata, fai l’amico con tutti ed è facile fare così. Tu vai dove va il vento!“, ha detto Antonella Fiordelisi a Tavassi, che ha immediatamente risposto: “Tu in puntata per due volte mi hai dato del falso e io che cosa ti ho sempre detto?”.

Leggi anche: “Staccate tutto”. GF Vip, scatta la mega-censura. Antonella e Edoardo vietati ai minori





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in versione hot

Si fa sempre più bollente la situazione al GF Vip 7 con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria beccati in atteggiamenti hot. Le effusioni sono ritornate protagoniste all’interno delle mura del reality show, ma stavolta sono andati anche oltre le previsioni. Già durante la notte si erano resi autori di momenti intimi, ma ora ciò che la regia ha ripreso ha fatto strabiliare gli occhi a migliaia e migliaia di seguaci della trasmissione. Vediamo cosa è successo nei Donnalisi e quali sono state le reazioni del web.

Come è possibile vedere analizzando il filmato di Antonella ed Edoardo, lei ha deciso di mettersi a cavalcioni sul volto di Forum e quest’ultimo ha cominciato a toccare il suo lato B da sotto l’abito. A quel punto l’ex di Chiofalo l’ha interrotto: “Mi rompi le calze”. Ma lui ha confermato tutta la sua attrazione verso la coinquilina: “Che fi*** che sei”. Poi il dialogo si è concentrato su altro, con la Fiordelisi che ha esclamato: “Dai, vieni in cucina”. E Donnamaria ha risposto: “No, resto qui. Mi riposo un po’, non mi va di fare la torta”.

ma il padre non mette like a questo video ? #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/1F1caIuzN3 — g i a d a (@ovunquetusiaaa) December 19, 2022

Questi i commenti dei follower: “Ma il padre non mette like a questo video?”, “Incommentabili entrambi, queste cose potrebbero farle sotto le coperte”, “Si sono proprio trovati, vederli è raccapricciante”, “Sinceramente a me fanno schifo”, “Questi non riescono a stare lontani solo per questo”.