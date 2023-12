“Sei proprio stupida”. Amici, Maria perde la pazienza con l’allieva. Non era mai capitato che la conduttrice del programma andasse a dire parole così dure ad un concorrente del programma, un giovanissimo di solito. Ma cosa è successo? C’è da dire che in generale, quando un allievo di Amici si trova nelle ultime posizioni della classifica di canto o di ballo, è raro che rifletta sui propri errori e accetti il risultato come giusto. Piuttosto, sembra più comune attribuire la colpa a fattori esterni.

Questo è il caso di Lil Jolie. La ragazza ha sostenuto che la canzone che aveva scelto tra le dieci disponibili fosse la migliore, nonostante il parere contrario della conduttrice. La giovane, che di solito si colloca nelle prime posizioni della classifica di canto della domenica, stavolta è arrivata addirittura ultima. L’allieva di Rudy Zerbi non ha illuminato come sempre e i giudici della puntata, Ron, Ermal Meta e Fulminacci, non hanno apprezzato la sua esibizione.





“Sei proprio stupida”. Amici, Maria perde la pazienza con l’allieva

Di fronte a ciò, Rudy ha chiesto alla produzione di Amici 23 di mettere la sua allieva in sfida, ritenendo che, nonostante le sue abilità, abbia bisogno di essere stimolata. Tuttavia, l’allieva è andata nel panico e, tra le lacrime, ha manifestato il rifiuto di partecipare alla sfida. Maria De Filippi, dopo aver cercato di spiegare l’importanza della sfida e e ha detto, perdendo la pazienza: “Non colleghi mai la testa”.

E ancora: “Te l’ho detto cento volte collega la testa quando sei in un momento di difficoltà, non partire. Quanto sei stupida, sei proprio stupida”. Lil Jolie aveva già espresso insoddisfazione settimane prima per una posizione non troppo alta in classifica. E stavolta per essere arrivata ultima.

Lil Jolie pure quand'è nel panico, pure quando stona, pure se salta parti, piscia in testa a 3/4 della gente in casa con la voce e la potenza che ha



— vals; ☾ più amore🎄 (@piccoliboati_) December 10, 2023

— Lil Jolie stan (@comepianeti) December 8, 2023

Quando Rudy ha proposto di metterla in sfida, ha scatenato il panico, con lacrime e prese di posizione. Maria De Filippi ha poi sottolineato: “Sei brava ma ti fai prendere dal panico senza alcun motivo. Io spero che la produzione dica di sì alla sfida perché il tuo lavoro è quello di cantare e non quello di spaventarti”. Maria De Filippi, seppur infastidita, ha chiuso la discussione dichiarando di essere “buona” perché è Natale.

