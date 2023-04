Striscia la Notizia, l’annuncio sulla sostituzione. A dare la notizia agli affezionatissimi telespettatori del programma, gli autori del tg satirico attraverso una nota ufficiale. A essere tirata in ballo una delle due veline, nello specifico Cosmary Fasanelli costretta a cedere il posto alla modella italo brasiliana, ex volto conosciuto al pubblico dopo la partecipazione a Paperissima Sprint. Nella nota è stato ovviamente specificato anche il motivo della decisione.

Cosmary Fasanelli sostituita da Marcia Thereza Araujo Barros a Striscia la Notizia. Sarà dunque la modella italo brasiliana ad affiancare la velina bionda Anastasia Ronca. Ma perché Cosmary non sarà presente? Il programma, con una nota ufficiale, è entrato nel dettaglio della notizia spiegando anche i motivi che hanno costretto la velina mora ad assentarsi.

Cosmary Fasanelli sostituita da Marcia Thereza Araujo Barros a Striscia la Notizia: il motivo

“Cosmary sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà il programma da casa”. Da quanto si apprende, la ballerina e velina mora del tg satirico è stata sostituita da Marcia a causa di un’indisposizione. Svelato, seppur parzialmente, il motivo della sostituzione. Nella nota il programma non ha però specificato per quanto tempo Cosmary saràà costretta ad assentarsi. Classe 2000, Cosmary è originaria di Brindisi. Il suo primo esordio sul piccolo schermo è avvenuto all’età di 17 anni, quando è apparsa a Tú sí que vales. Da quel momento, la ballerina non ha mai smesso di realizzare il sogno del successo.

Tante le sue partecipazioni nel corso di noti programmi televisivi, passando anche dalla scuola dei giovani talenti Amici. Poi è stata la volta di Striscia la Notizia per cui ha accettato il ruolo di velina per l’edizione 2022-2023. Per quanto riguarda Marcia, tutti ricorderanno quando la ballerina ha sostituito la collega ed ex volto di Amici sempre nel corso del tg satirico Striscia la Notizia nel dicembre 2022. Già ribattezzata dunque “velina per un giorno”.

Seguita da oltre 16 mila followers, la modella italo brasiliana ha debuttato sul piccolo schermo durante la trasmissione di Paperissima Sprint, al tempo della conduzione di Roberta Lanfranchi e il Gabbibbo. Il cuore della modella è libero? Per la delusione di alcuni, no. Infatti Marcia è fidanzata con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, ovvero Jacopo Balladelli.