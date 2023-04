Striscia la notizia, la prima polemica. Michelle Hunziker e Gerry Scotti di nuovo insieme alla conduzione del tg satirico di successo, che ha tenuto incollati allo schermo la bellezza di ben 4.099.000 di telespettatori superando il 19% di share di ascolti. Eppure, nonostante il traguardo raggiunto sembra non siano mancate le critiche.

Polemica su Striscia la notizia di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Due volti del mondo dello spettacolo tra i più amati e acclamati: la neo-nonna Michelle e lo ‘zio’ d’Italia portano a casa il loro primo grande successo davanti alle telecamere dello storico tg satirico, ma non senza qualche polemica partita da Anastasia Kuzmina.

Polemica su Striscia la notizia: la ballerina di Ballando con le stelle su tutte le furie dopo quelle parole

La ballerina di Ballando con le stelle sembra non aver per nulla gradito il servizio dell’inviato Pinuccio che ha affrontato l’argomento sulla società Anas. Nello specifico a fare andare su tutte le furie la ballerina ucraina sarebbe stato un passaggio dell’inviato nel corso del servizio quando ha fatto riferimento alla “situazione in Ucraina”.

Queste le parole dell’inviato nel dettaglio: “Carissimi amici da casa. Vi stanno arrivando le nuove bollette? State subendo i rincari delle cose e dei prodotti? Vi sono già arrivate amici? Purtroppo è dovuto in gran parte alla situazione in Ucraina, ovvero alla guerra. Se vi ricordate Draghi disse ‘preferite i condizionatori accesi o la pace?” e ancora: “Eh sì, stiamo vivendo questa situazione proprio perché è scoppiata la guerra tra Russia, Ucraina e l’Europa, chi manda le armi. Si è creato questo conflitto. L’Europa oltre alla questione armi ha fatto delle sanzioni. Alla Russia non dovrebbero arrivare alcuni prodotti occidentali. Ma davvero sta accadendo questo? Abbiamo scoperto che ci sono aziende che vendono ancor ai loro prodotti in Russia”.

“C’è un elenco cdi imprese he continuano a vendere e operare in territorio russo. Alcune sono anche italiane. E abbiamo notato che c’è anche il gruppo Anas che opererebbe ancora in Russia”. Stando a quanto si apprende, la ballerina sarebbe subito intervenuta sui social: “Che ignoranza e che schifo Striscia. I problemi sono dovuti alla situazione in Ucraina? SITUAZIONE??? Spero intendesse INVASIONE”, ha provato a sottolineare Anastasia che poi ha aggiunto: “Sta succedendo questa cosa tra la Russia e l’Ucraina”? Tutto ciò detto con un accento del Sud Italia perché credo lo trovino divertente. Mi viene da vomitare”.