Striscia la Notizia, cambiano i conduttori. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un robusto ‘turnover’ sul bancone del popolare tiggì satirico in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 20:40 dopo il TG5. Ma d’altra parte la creatura di Antonio Ricci ha visto avvicendarsi tantissimi comici e personaggi tv alla sua conduzione. A cominciare da Gianfranco D’Angelo nella prima edizione del 1988 e poi tanti tanti altri, come Ficarra e Picone, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

Tra le coppie più longeve – e più amate – c’è senza dubbio quella composta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Nel corso degli anni abbiamo visto anche Paolo Bonolis, Michelle Hunziker, Maddalena Corvaglia, Claudio Bisio e Paolo Villaggio. Insomma, per tanti attori e conduttori arrivare a Striscia La Notizia ha rappresentato sicuramente un obiettivo ambizioso, a prescindere dal successo personale. Ora Roberto Lipari e Sergio Friscia dovranno fare spazio ai nuovi conduttori in arrivo.

In arrivo a Striscia La Notizia una coppia nota

Non sarà un esordio come è capitato in estate all’attore Luca Argentero che ha affiancato Alessandro Siani, quest’ultimo già visto alla conduzione di Striscia al fianco di Vanessa Incontrada. Stavolta in arrivo alla guida del famoso tiggì satirico ci saranno Gerry Scotti e Francesca Manzini. Del primo sappiamo tutto, conduttore da tanti anni di numerosi programmi di successo come “Chi vuol essere milionario?”, “Caduta Libera” e “Passaparola”.

Al suo fianco ci sarà Francesca Manzini, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica romana. In radio ha esordito in “Tutti pazzi per RDS” con Rossella Brescia e Barty Colucci. In tv invece l’abbiamo vista in “Vieni da me” con Caterina Balivo e poi su Italia 1 a “Enjoy – Ridere fa bene”. Nel corso degli anni è riuscita ad entrare a far parte del cast di Striscia la Notizia facendo l’imitazione di Mara Venier. Poi nel 2020 la prima conduzione proprio in coppia con Gerry Scotti.

A partire da lunedì 13 marzo, dunque, Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano alla conduzione di Striscia la Notizia al posto di Sergio Friscia e Roberto Lipari. Poco tempo fa un altro duo famoso ha salutato il tiggì satirico dopo 15 anni: parliamo di Ficarra e Picone che hanno salutato i telespettatori. “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione – ha comunicato Ficarra – e sarà anche il nostro ultimo anno e non vi nascondiamo che dopo 15 anni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti”.

