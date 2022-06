Striscia La Notizia, nuovi conduttori nella prossima stagione. Sono stati recentemente ufficializzati i nuovi palinsesti Mediaset. Sono diverse le novità in arrivo per questo autunno 2022 e per la primavera 2023. A presentarle è stato il vicepresidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Intanto c’è il ritorno de “La Talpa”, il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Poi Pio e Amedeo sbarcano su Canale5 con il loro “Emigratis”.

Inoltre Piero Chiambretti sarà protagonista con un nuovo programma, “Talentissimo me”, sul mondo dei bambini. Su Canale5 si festeggeranno i 30 anni della Gialappa’s band, mentre a Zelig riconfermata la coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Previste inoltre due serate speciali con Orietta Berti che celebra la sua straordinaria carriera in compagnia di Iva Zanicchi. Ma ci sono grandi novità anche per quanto riguarda Striscia La Notizia…





Coppia inedita a Striscia La Notizia

A condurre Striscia La Notizia, almeno nelle prime puntate previste per settembre, ci sarà una coppia inedita. Da un lato l’attore comico Alessandro Siani che già l’anno scorso aveva debuttato al fianco di Vanessa Incontrada. Dall’altra parte ci sarà un altro attore molto famoso e amatissimo dal pubblico. Per quest’ultimo si tratterà di un esordio assoluto dietro il famoso bancone che ha visto alternarsi numerosi conduttori negli ultimi anni.

Da Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, i conduttori del tiggì satirico di Antonio Ricci sono sempre stati nomi ‘importanti’. E anche stavolta sarà così. Al fianco di Alessandro Siani ecco infatti il volto noto di Luca Argentero. L’attore, protagonista della serie “Doc – Nelle tue mani” giunta alla terza stagione, esordirà per la prima volta come conduttore a Striscia La Notizia.

Davvero un gran bel colpo per Antonio Ricci che con Luca Argentero attirerà sicuramente molti spettatori curiosi di vedere come se la caverà l’attore. Proprio Argentero negli ultimi tempi ha raggiunto un successo straordinario nei panni del dottore Pierdante Piccioni. Poco tempo fa l’annuncio che i fan attendevano da tempo. La terza stagione della serie tv del giovedì sera dovrebbe andare in onda tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

“Irrispettosa, cattivo gusto”. Pubblica la foto delle nozze di Luca Argentero e l’ex Myriam Catania, massacro per la vip